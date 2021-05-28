28 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врачи спасли россиянина с очень редким «каменным сердцем»

Военные врачи провели уникальную операцию по вызволению сердца из «панциря», образованного кальциевыми и известняковыми отложениями, сообщает РИА «Новости».

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Операцию на сердце 37-летнему россиянину сделали в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

«Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу. Приходилось молоточком стучать по сердцу и очень аккуратно по миллиметру отделять кусочек за кусочком», — рассказал заслуженный врач России Александр Лищук.

Сердце пациента «превратилось в камень» всего за полгода — после воспалительного процесса.

Воспаленная ткань начала замещаться известью и кальцием. При поступлении в госпиталь у пациента был раздут живот и отекли ноги, а сердце не справлялось с перекачкой крови.

Удаление «скорлупы» заняло у врачей пять часов. В настоящее время пациент поправляется и готовится к выписке.

Лищук отметил, что за многолетнюю карьеру лишь второй раз столкнулся с такой проблемой. В первый раз — 30 лет назад.

Ранее в Барнауле врачи спасли новорожденную девочку с выпавшими внутренними органами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость