Врачи спасли россиянина с очень редким «каменным сердцем»

Операцию на сердце 37-летнему россиянину сделали в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

«Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу. Приходилось молоточком стучать по сердцу и очень аккуратно по миллиметру отделять кусочек за кусочком», — рассказал заслуженный врач России Александр Лищук.