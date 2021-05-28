Врачи спасли россиянина с очень редким «каменным сердцем»

Операцию на сердце 37-летнему россиянину сделали в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.
«Из перикардовой сумки образовалось что-то наподобие яичной скорлупы, но со стенками толщины и прочности страусиного яйца. Я бы сравнил это с камнем. Камень врастал в сердечную мышцу. Приходилось молоточком стучать по сердцу и очень аккуратно по миллиметру отделять кусочек за кусочком», — рассказал заслуженный врач России Александр Лищук.
Сердце пациента «превратилось в камень» всего за полгода — после воспалительного процесса.
Воспаленная ткань начала замещаться известью и кальцием. При поступлении в госпиталь у пациента был раздут живот и отекли ноги, а сердце не справлялось с перекачкой крови.
Удаление «скорлупы» заняло у врачей пять часов. В настоящее время пациент поправляется и готовится к выписке.
Лищук отметил, что за многолетнюю карьеру лишь второй раз столкнулся с такой проблемой. В первый раз — 30 лет назад.
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