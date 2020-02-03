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Здоровье

Врачи удалили у новорожденного гигантскую опухоль, размером в половину ребенка

В Московской области врачи из Щелковского перинатального центра спасли ребенка с гигантской крестцово-копчиковой тератомой весом 1180 граммов, сообщает РИА «Новости».

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

В настоящее время ребенок вместе с мамой находятся в отделении для выхаживания новорожденных и недоношенных детей.

«Будущая мама узнала о диагнозе еще во время беременности. Врачи Щелковского перинатального центра провели операцию кесарева сечения, бережно извлекли малыша с минимальными повреждениями гигантской опухоли. Ее вес достиг почти половины от веса ребенка — 1180 граммов при весе новорожденного 3390 граммов», — рассказали в минздраве Московской области.

В ведомстве отметили, что ребенок набирает вес и готовится к выписке. Необходимо наблюдение у детского хирурга до 3−5 лет.

Молодая мама поблагодарила врачей, спасших ее малыша.

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