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Здоровье

Врачи выяснили, для кого наиболее опасны новые штаммы коронавируса

Новые мутантные штаммы стремительно распространяется по миру, и появляется больше данных об их повышенной опасности для разных групп пациентов. В том числе — для маленьких детей, сообщает Medportal.ru.

Пандемия. Вирус. Дети
Пандемия. Вирус. Дети
unsplash.com

Исследователи из детской больницы Лос-Анджелеса провели геномный анализ более 2 000 случаев заражения SARS-CoV-2 среди педиатрических пациентов с марта 2020 года по апрель 2021 года. Их целью было выяснить, насколько дети восприимчивы к новым вариантам патогена. Результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и опубликованы на сайте препринтов medrxiv.

Из 560 выявленных мутаций 75% были обнаружены у пациентов младше 12 лет, в том числе 33 случая заражения «британским» штаммом В.1.1.7, еще 119 детей были инфицированы вариантом B.1.427/B.1.429, впервые выявленным в Калифорнии.

По мнению авторов исследования, это говорит о том, что детский организм является резервуаром для новых штаммов вируса, и необходим постоянный геномный надзор за этой группой пациентов, особенно с учетом того, что они получат прививку от коронавируса последними.

Также в апреле член консультативного совета по COVID-19 в администрации президента США Майкл Остерхольм (Michael Osterholm) сообщил, что «британский» штамм B.1.1.7 легче заражает детей. Эпидемиолог сослался на данные, полученные из 750 школ Миннесоты, где наблюдается всплеск заболеваемости среди учащихся.

Данные из разных стран показывают, что возрастную групп от 0 до 9 лет сейчас следует рассматривать как группу высокого риска.

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