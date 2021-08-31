Врачи выяснили, как долго может сохраняться постковидный синдром

У половины пациентов спустя год после госпитализации по поводу COVID-19 сохраняется хотя бы один постковидный симптом. Это показало крупнейшее на сегодня исследование, опубликованное в The Lancet, пишет «Медпортал».

Постовидный синдром или долгий ковид — состояние, при котором симптомы, появившиеся у человека после перенесенного COVID-19, сохраняются длительное время.

К настоящему времени было проведено лишь два небольших исследования, демонстрирующих состояние таких пациентов через год после болезни. Они касались только изменений со стороны легких.

В новом исследовании китайские ученые обобщили данные о 1267 пациентах из Уханя через год после госпитализации по поводу COVID-19. Их средний возраст составил 57 лет.

В среднем участники исследования были менее здоровыми, чем их сверстники, которые не болели коронавирусной инфекцией. Спустя 12 месяцев многие патологические явления исчезли. Однако хотя бы один постковидный симптом ученые обнаружили у 48% пациентов.

Примерно у одного из трех участников исследования спустя год все еще сохранялась одышка. Чаще с этой проблемой сталкивались люди, которые тяжело перенесли инфекцию.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

Часть участников (244 человека) прошла обследование дыхательной функции. У 35,7% из них количество кислорода, попадающего из легких в кровь, оказалось сниженным.

Компьютерную томографию грудной клетки ученые провели 186 пациентам. Поражения в легких определялись у 39−87% из них, в зависимости от того, насколько тяжело они перенесли COVID-19.

О слабости сообщали 20% пациентов. У женщин эти симптомы встречались на 1,4 раза чаще, чем у мужчин.

Через год после госпитализации по поводу COVID-19 люди намного чаще жаловались на болевые ощущения, чем их сверстники, не перенесшие коронавирусную инфекцию (29% против 5%) и сталкивались с нарушениями подвижности (9% против 4%).

Женщины в два раза чаще, чем мужчины, страдали от депрессии и тревожности. Всего с этими психическими проблемами столкнулись 26% участников.

Спустя год после болезни 88% работавших людей смогли вернуться к работе, 76% могли выполнять ее в прежнем объеме. Из тех, кто не работал после болезни, 32% назвали причиной этого ухудшение физического состояния, 25% - неспособность занимать ту же должность.