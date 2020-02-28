Врачи выяснили, какие органы поражает коронавирус

В докладе экспертов говорится, что вирус вызывает воспаление в дыхательных путях и легочных альвеолах.
Повреждения легочных тканей, которые являются формой фиброза, менее выражены, чем при SARS (острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии), однако отек более сильный.
В альвеолах также наблюдалось просачивание вязкой жидкости, что объясняет ощущение утопления, сообщаемое больными в тяжелом и критическом состоянии.
Результаты исследования COVID-19 в отношении повреждений сердца, почек, мозга, селезенки и пищеварительного тракта неубедительны и требуют дальнейшего изучения, говорится в сообщении.
Отчасти это связано с тем, что 11 тел принадлежали людям в возрасте 52−80 лет, и их органы могли пострадать от других проблем со здоровьем.
Тем не менее отмечается, что небольшое количество секрета может проникнуть из легких в грудную полость, в результате чего вирус может попасть в сердце.
По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса инфицированы около 83 тыс. человек. Из них более 2,8 тыс. скончались, а свыше 36,5 тыс. — излечились.