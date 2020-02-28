Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Врачи выяснили, какие органы поражает коронавирус

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие. Явных признаков повреждения других тканей и органов выявлено не было. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на китайское новостное агентство China News Service (CNS).

Вирус.
Вирус.
Eneas De Troya, CC BY 2.0, part from original.

В докладе экспертов говорится, что вирус вызывает воспаление в дыхательных путях и легочных альвеолах.

Повреждения легочных тканей, которые являются формой фиброза, менее выражены, чем при SARS (острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии), однако отек более сильный.

В альвеолах также наблюдалось просачивание вязкой жидкости, что объясняет ощущение утопления, сообщаемое больными в тяжелом и критическом состоянии.

Результаты исследования COVID-19 в отношении повреждений сердца, почек, мозга, селезенки и пищеварительного тракта неубедительны и требуют дальнейшего изучения, говорится в сообщении.

Отчасти это связано с тем, что 11 тел принадлежали людям в возрасте 52−80 лет, и их органы могли пострадать от других проблем со здоровьем.

Тем не менее отмечается, что небольшое количество секрета может проникнуть из легких в грудную полость, в результате чего вирус может попасть в сердце.

По последним данным, в общей сложности в мире новым типом коронавируса инфицированы около 83 тыс. человек. Из них более 2,8 тыс. скончались, а свыше 36,5 тыс. — излечились.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость