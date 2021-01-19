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Здоровье

Врачи включили секс в факторы риска развития опасного вида рака

Американские ученые назвали ранний и частый оральный секс независимыми факторами риска развития рака ротовой полости и глотки, вызванного вирусом папилломы человека. Статья опубликована в журнале Cancer, пишет N+1.

Секс.
Секс.
CCO

По данным ВОЗ, большинство сексуально активных мужчин и женщин в течение своей жизни заразятся тем или иным вирусом папилломы человека (ВПЧ). В большинстве случаев ВПЧ не вызывают никаких опасных для жизни симптомов, но некоторые штаммы онкогенны: например, ВПЧ находят у 95% пациентов с раком шейки матки, а также они могут вызвать опухоли в половом члене и влагалище.

Помимо органов репродуктивной системы ВПЧ также может стать причиной довольно редкого рака анального канала и более часто встречающихся опухолей ротовой полости и гортани.

В последнем случае важным фактором риска считается частота поцелуев и орального секса, при котором барьерная контрацепция, обычно не используется.

Чтобы изучить связь между оральным сексом и вызванным ВПЧ раком ротоглотки подробнее, ученые проанализировали медицинские данные 163 пациентов с диагностированным раком и 345 здоровых участников контрольной группы, подобранных по полу, возрасту, семейному положению, сексуальной ориентации и национальности так, чтобы значимо не отличаться от пациентов.

Большую часть выборки и в той, и в другой группе составили гетеросексуальные белые мужчины в возрасте от 50 до 69 лет — женатые или живущие с партнершей.

Ученые выяснили, что тех, кто когда-либо практиковал оральный секс, среди пациентов было значительно больше, чем среди участников контрольной группы (98,8% против 90,4).

Также среди пациентов было больше тех, кто начал с орального секса активную половую жизнь и впервые практиковал его до наступления 18 лет.

У пациентов было больше оральных половых партнеров (больше 10 партнеров было у 44,8% пациентов против 19,1 участника контрольной группы), а также они дольше и чаще практиковали оральный секс.

Помимо этого, среди значимых факторов ученые перечислили оральный секс с партнерами старшего возраста, общее количество половых партнеров и измену со стороны постоянного партнера.

Авторы работы подтвердили, что количество половых партнеров, с которыми человек практикует оральный секс, — это фактор риска развития рака ротовой полости и гортани, вызванного папилломовирусами.

При этом частоту орального секса, выраженную в количестве разных партнеров в год, возраст первого такого контакта, а также возраст и моногамность партнеров ученые предложили внести в список дополнительных и независимых факторов.

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