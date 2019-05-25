Врча-диетолог назвала продукты, вызывающие привыкание и переедание

Употребление в пищу обработанных продуктов вызывает повышенный аппетит, а это ведёт к перееданию. Это в первую очередь продукты с высоким сочетанием жира, соли или сахара, заявила врач-диетолог Маргарита Королёва, рассказала «Парламентская газета».

Диетолог пояснила, что жиры, соль и сахар в повышенной концентрации выступают в роли пищевых стимуляторов. Причем часто производители умышленно включают в состав большое содержание вредных компонентов, чтобы вызвать у потребителя чувство привыкания. По словам Маргариты Королёвой, употребляя такую пищу, человек испытывает радость и удовлетворение.

Судя по ее словам, радость и удовлетворение испытывают и производители продукции.

«При этом производители, к сожалению, не заинтересованы в том, чтобы люди были здоровы», — сообщила она, добавив, что включение таких блюд в рацион грозит возникновением серьёзных болезней.

Эксперт подчеркнула, что для правильного питания человеку необходимо есть простую пищу. И готовить её дома — это лучший вариант. К числу полезных продуктов врач отнесла курицу и рыбу, приготовленные методом щадящей обработки.