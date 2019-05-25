Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Врча-диетолог назвала продукты, вызывающие привыкание и переедание

Употребление в пищу обработанных продуктов вызывает повышенный аппетит, а это ведёт к перееданию. Это в первую очередь продукты с высоким сочетанием жира, соли или сахара, заявила врач-диетолог Маргарита Королёва, рассказала «Парламентская газета».

Жареная колбаса.
Жареная колбаса.
Открытые источники в интернете

Диетолог пояснила, что жиры, соль и сахар в повышенной концентрации выступают в роли пищевых стимуляторов. Причем часто производители умышленно включают в состав большое содержание вредных компонентов, чтобы вызвать у потребителя чувство привыкания. По словам Маргариты Королёвой, употребляя такую пищу, человек испытывает радость и удовлетворение.

Судя по ее словам, радость и удовлетворение испытывают и производители продукции.

«При этом производители, к сожалению, не заинтересованы в том, чтобы люди были здоровы», — сообщила она, добавив, что включение таких блюд в рацион грозит возникновением серьёзных болезней.

Эксперт подчеркнула, что для правильного питания человеку необходимо есть простую пищу. И готовить её дома — это лучший вариант. К числу полезных продуктов врач отнесла курицу и рыбу, приготовленные методом щадящей обработки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость