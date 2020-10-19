Все беременные в российском регионе перешли на удаленку

Предприятия и ведомства Башкирии должны перевести на дистанционную работу всех беременных сотрудниц, соответствующее поручение отдал глава республики Радий Хабиров.

«Я прошу всех беременных женщин отправить на удаленную работу с сохранением зарплаты. Там, где не имею давать прямых поручений, то это рекомендация. Чтобы наше поколение здоровым рождалось», — цитирует главу республики РИА Новости.

Он также потребовал, чтобы республиканский Минфин выделял средства на борьбу с COVID-19 по первому требованию Минздрава, пишет News.ru.

Ранее в Курганской области несовершеннолетним запретили быть в общественных местах без сопровождения взрослых.

Несовершеннолетним запретили выходить без взрослых на улицы, в парки и скверы. Им также не разрешается пользоваться общественным транспортом, посещать кафе и стадионы.

Эта мера принята в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в области.

Запрет вступил в силу 18 октября и будет действовать до 8 ноября.