Все семьи в Алтайском крае смогут получить бесплатного психолога

Проект общественной организации «Центр социального развития семьи» получил грант Президента РФ на развитие гражданского общества. Его основные цели — создание условий для обеспечения семейного благополучия и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.
«Семейный психолог» поможет наладить семейные отношения и восстановить ресурсность семьи в ситуации развода, постразвода, семейного конфликта, насилия, рождении ребенка-инвалида, болезни или смерти близкого и др. помогут профессионалы.
Для людей, склонных к агрессивному поведению, в Барнауле и Новоалтайске, в рамках этого же проекта проведут тренинг «Управление гневом».
На консультацию психолога записывают ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: