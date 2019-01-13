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Здоровье
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Все семьи в Алтайском крае смогут получить бесплатного психолога

В этом году в Алтайском крае стартует проект «Семейный психолог». Все семейные пары региона, оказавшиеся в трудной ситуации, смогут бесплатно получить квалифицированную помощь специалистов, сообщает информационный портал НКО Алтайского края.

Брак.
Брак.

Проект общественной организации «Центр социального развития семьи» получил грант Президента РФ на развитие гражданского общества. Его основные цели — создание условий для обеспечения семейного благополучия и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.

«Семейный психолог» поможет наладить семейные отношения и восстановить ресурсность семьи в ситуации развода, постразвода, семейного конфликта, насилия, рождении ребенка-инвалида, болезни или смерти близкого и др. помогут профессионалы.

Для людей, склонных к агрессивному поведению, в Барнауле и Новоалтайске, в рамках этого же проекта проведут тренинг «Управление гневом».

На консультацию психолога записывают ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: 8 (3852) 56-08-17.

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