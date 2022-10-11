11 октября
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Здоровье

Все врачи — для женщин. Зачем в Барнауле создали Центр охраны здоровья семьи и репродукции

На базе Диагностического центра Алтайского края организован Центр охраны здоровья семьи и репродукции, сообщает минздрав региона. Здесь будут оказывать помощь женщинам Барнаула и Барнаульского медицинского округа с тяжелыми соматическими заболеваниями, которые планируют беременность.

Диагностический центр Алтайского края.
Диагностический центр Алтайского края.
zdravalt.ru

Комплексный подход

Специалисты Центра охраны здоровья семьи и репродукции подойдут к проблеме пациентки комплексно, с использованием современных профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных технологий. Для этого в Диагностическом центре созданы все условия.

В пределах одного медицинского учреждения женщину осмотрит не только акушер-гинеколог, но и терапевт, уролог, дерматовенеролог, эндокринолог, генетик, психотерапевт.

При необходимости в центре возможно выполнение малоинвазивных гинекологических операций с использованием современных медицинских технологий (радиоволновая хирургия, эндовидеохирургия, лазеро-криохирургия). Здесь же организован дневной стационар с койками гинекологического профиля.

«С каждым годом возраст женщин, которые хотят испытать радость материнства, увеличивается. И к моменту, когда у семьи появилось желание родить ребенка, у женщины уже накоплен целый букет заболеваний, — рассказывает главный врач Диагностического центра Жанна Вахлова. — Поэтому к женскому здоровью необходим комплексный подход. В Центре охраны здоровья семьи и репродукции предусмотрено даже оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи семье. При этом особенно важен индивидуальный подход с учетом особенностей личности».

Направить в Центр женщину, планирующую беременность и имеющую тяжелые соматические заболевания, из поликлиники по месту жительства может как акушер-гинеколог, так и любой другой врач, у которого она состоит на диспансерном наблюдении.

Факт

10 291 ребенок родился с января по июль 2022 года в Алтайском крае, это более чем на 600 меньше, чем за семь месяцев 2021 года.

В Диагностическом центре.
В Диагностическом центре.
ДЦАК.

Центры в Центре

Центр охраны здоровья семьи и репродукции стал вторым объединением в Диагностическом: полгода назад здесь открыли специализированное эндокринологическое отделение. Об актуальности таких врачебных конгломератов Жанна Вахлова говорила в конце мая в интервью «СК».

«Мы видим поликлинику в другом формате: не просто как набор отдельных врачебных приемов, а в виде концентрации на нашей площадке специализированных центров, — рассказывала главврач. — В эндокринологическом центре запущены телемедицинские консультации с федеральным НИИ эндокринологии. Пока они проводятся в виде электронного документооборота, но планируется ввести и онлайн-режим. Наши специалисты, в свою очередь, консультируют врачей первого уровня в районах Алтайского края». Подобную схему работы распространят на другие объединения.

В планах Диагностического центра — вести специализированное диспансерное наблюдение женщин с доброкачественной патологией молочной железы. Это станет третьим поликлиническим центром. Сейчас для таких женщин нет объединяющего центра: они все время ходят где-то между акушерами-гинекологами и онкологами.

Цифра

4,5 случаев на 1000 человек — таков показатель младенческой смертности в Алтайском крае. Как и в среднем по России. 30 лет назад он достигал 20 случаев.

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