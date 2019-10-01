Все врачи отделения онкоцентра подали заявления об увольнении и требуют антикризисного менеджера

«Коллектив не считает возможным работать в сложившихся условиях, когда людям запрещают открыто высказывать свое мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление», — заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

Заявления об увольнении уже подали и некоторые работники других отделений, и намерены написать медсестры учреждения.

Заявления на увольнения отданы в администрацию pic.twitter.com/3gCvW5za24 — Альянс врачей (@alyansvrachey) 1 октября 2019 г.

«Мы считаем, что директор Иван Стилиди должен быть отстранен от занимаемой должности и сюда должен быть назначен антикризисный менеджер, поскольку онкологический центр фактически превратился в руины», — сказал Рыков.

Выговор и видеообращение

Ранее стало известно, что замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича отстранили от должности исполняющего обязанности завотделением и вынесли ему выговор, пишет polit.ru. Тем не менее за Менткевичем сохранилась должность замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии.

Менткевич был одним из инициаторов видеобращения, в котором он, Рыков и онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина заявили, что 26 врачей готовы уволиться низких зарплат, травли со стороны руководства и плохих условий содержания больных.

Заложники

Александр Румянцев,

директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии , онкологии и иммунологии:

Как это квалифицировать, что это такое? Это серьезное нарушение врачебной присяги, за которым должны следовать административные меры. Я просто как главный специалист сегодня это услышал. Я увидел так же, как и все. Я был удивлен этому поступку, поэтому хочу вам сказать, что Национальное общество гематологов и онкологов приняло решение из разных точек, из разных коллективов направить в онкоцентр врачей, которые заменят тех, кто по тем или иным причинам покинул пациентов, потому что это рассматривается как уход с поля боя. Заложники — опять пациенты. Ну как можно это делать?!

Параллельно появилось и обращение родителей пациентов с поддержкой врачей. Но больше они говорят не о кадровых решениях, а о том, что им за свои деньги приходится покупать препараты и оплачивать проживание в Москве во время лечения детей. Вот только о том, что на Каширке с родителей берут деньги за услуги, которые должны оказывать по ОМС, было известно давно, еще при прежнем руководстве. Более того, именно за поборы и критиковали прошлую администрацию.

В сети

В сети внимательно следят за развитием конфликта: «Надеюсь, врачи добьются исполнения своих требований», «Люди в России стали действиями доказывать что они не быдло», «Очень надеюсь, что в итоге пострадает только администрация, а не пациенты и сотрудники», «Молодцы. Лучи поддержки!»

Комментарий Минздрава

В министерстве здравоохранения выступления четырех врачей онкоцентра Блохина назвали грубым нарушением врачебной этики, сообщила пресс-служба министерства.

Критические заявления врачей о притеснениях со стороны нового руководителя медучреждения не оправданны, считают в министерстве, пишет bfm.ru.

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — отмечается в сообщении.

Глава НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди заявил, что комиссия Минздрава РФ о деятельности НМИЦ представит свое заключение 6 октября.