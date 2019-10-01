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1 октября

Все врачи отделения онкоцентра подали заявления об увольнении и требуют антикризисного менеджера

Все детские врачи отделения трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина подали заявления об увольнении, сообщает Независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

«Коллектив не считает возможным работать в сложившихся условиях, когда людям запрещают открыто высказывать свое мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление», — заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков.

Заявления об увольнении уже подали и некоторые работники других отделений, и намерены написать медсестры учреждения.

«Мы считаем, что директор Иван Стилиди должен быть отстранен от занимаемой должности и сюда должен быть назначен антикризисный менеджер, поскольку онкологический центр фактически превратился в руины», — сказал Рыков.

Выговор и видеообращение

Ранее стало известно, что замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича отстранили от должности исполняющего обязанности завотделением и вынесли ему выговор, пишет polit.ru. Тем не менее за Менткевичем сохранилась должность замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии.

Менткевич был одним из инициаторов видеобращения, в котором он, Рыков и онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина заявили, что 26 врачей готовы уволиться низких зарплат, травли со стороны руководства и плохих условий содержания больных.

Заложники

Александр Румянцев,
директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии:

Как это квалифицировать, что это такое? Это серьезное нарушение врачебной присяги, за которым должны следовать административные меры. Я просто как главный специалист сегодня это услышал. Я увидел так же, как и все. Я был удивлен этому поступку, поэтому хочу вам сказать, что Национальное общество гематологов и онкологов приняло решение из разных точек, из разных коллективов направить в онкоцентр врачей, которые заменят тех, кто по тем или иным причинам покинул пациентов, потому что это рассматривается как уход с поля боя. Заложники — опять пациенты. Ну как можно это делать?!

Параллельно появилось и обращение родителей пациентов с поддержкой врачей. Но больше они говорят не о кадровых решениях, а о том, что им за свои деньги приходится покупать препараты и оплачивать проживание в Москве во время лечения детей. Вот только о том, что на Каширке с родителей берут деньги за услуги, которые должны оказывать по ОМС, было известно давно, еще при прежнем руководстве. Более того, именно за поборы и критиковали прошлую администрацию.

В сети

В сети внимательно следят за развитием конфликта: «Надеюсь, врачи добьются исполнения своих требований», «Люди в России стали действиями доказывать что они не быдло», «Очень надеюсь, что в итоге пострадает только администрация, а не пациенты и сотрудники», «Молодцы. Лучи поддержки!»

Комментарий Минздрава

В министерстве здравоохранения выступления четырех врачей онкоцентра Блохина назвали грубым нарушением врачебной этики, сообщила пресс-служба министерства.

Критические заявления врачей о притеснениях со стороны нового руководителя медучреждения не оправданны, считают в министерстве, пишет bfm.ru.

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — отмечается в сообщении.

Глава НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди заявил, что комиссия Минздрава РФ о деятельности НМИЦ представит свое заключение 6 октября.

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