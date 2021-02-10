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Здоровье

Все жители городов-миллионников вошли в первую приоритетную группу вакцинации от ковида. Уровни

Граждан 60 лет и старше включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от коронавируса.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

В приоритетную категорию входят работники медицинских и образовательных организаций, социальных служб и МФЦ, граждане, проживающие в социальных учреждениях.

Также к этой группе относятся страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом и ожирением, а также все жители городов с численностью населения миллион человек и выше.

К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, пишет bfm.ru.

В приоритет третьего уровня входят государственные гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в колледжах и вузах, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Приказ Минздрава о внесении изменений в календарь профилактических прививок опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

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