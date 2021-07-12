Всего за сутки в столичных прививочных закончилась вакцина «КовиВак»

В Москве всего за сутки вновь закончилась антиковидная вакцина «КовиВак».

12 тыс. доз препарата поступили в столицу, желающие привиться именно им стояли в очередях до ночи, информация о временной недоступности «КовиВака» опубликована на интернет-ресурсе мэрии.

«КовиВак» поступил в 14 прививочных пунктов Москвы. Желающие привиться этим препаратом сформировали перед павильонами гигантские очереди и ждали приема на 30-градусной жаре, сообщало РИА Новости.

Дефицит-прививка

Вакцина Центра Чумакова «КовиВак» полностью закончилась в прививочных пунктах Москвы 22 июня. 1 июня в столицу привезли примерно 3 тыс. доз этого препарата. Затем препарат снова появился и снова закончился всего за три дня.

«КовиВак» фактически может производить только сам центр Чумакова, так как для этого нужна специальная лицензия, пишет polit.ru.

Центр планирует выпустить до конца года 10 млн доз, которых хватит на 5 млн человек.

Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» также заканчивалась в столице, запись на прививку до сих пор приостановлена, сообщается на официальном сайте мэра столицы. О дефиците «Спутника V» сообщений не было.

Всего власти планируют привить около 60 млн россиян.