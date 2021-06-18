Всех укусит комарик. Что известно об обязательной вакцинации в России?

7 Какой будет ответственность за невыполнение?

За неисполнение постановления положена административная ответственность в соответствии с Административным кодексом РФ.

Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30−50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100−300 тыс. Отказавшемуся работнику можно будет предложить те виды занятости, которые не предполагают присутствия на рабочем месте.