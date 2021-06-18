Всех укусит комарик. Что известно об обязательной вакцинации в России?

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг. Вслед за столицей вакцинацию сделали обязательной во всей Московской области. После — в Кемеровской области.
Процедуру проведут людям, работающим в таких сферах, как:
- общепит;
- торговля;
- салоны красоты, фитнес-клубы, спа- и массажные салоны;
- клиентские структуры банков;
- транспорт;
- ЖКХ и энергетика;
- театры, музеи, библиотеки, концертные залы;
- МФЦ;
- спортивные учреждения;
- детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря;
Обязательная вакцинация также коснется государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Московской области и подведомственных организаций.
Освобождены о прививки только те, у кого есть противопоказания. А именно:
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания.
Переболевшие коронавирусом могут пройти иммунизацию не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления.
До 15 июля должны быть привиты первой частью вакцины или однокомпонентным препаратом не менее 60% работников, а до 15 августа— второй частью.
Организовать процедуру должны работодатели. Они также обязаны отчитаться о ходе процедуры. До 1 июля в Москве запустят специальную систему контроля. При этом, заставить сделать прививку или уволить за отказ начальник не имеет права.
За неисполнение постановления положена административная ответственность в соответствии с Административным кодексом РФ.
Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30−50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100−300 тыс. Отказавшемуся работнику можно будет предложить те виды занятости, которые не предполагают присутствия на рабочем месте.