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Здоровье

Всех укусит комарик. Что известно об обязательной вакцинации в России?

В стране начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. Из-за этого в нескольких регионах РФ начали вводить обязательную вакцинацию. Рассказываем, что о ней известно.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0
1 Где ввели вакцинацию?

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг. Вслед за столицей вакцинацию сделали обязательной во всей Московской области. После — в Кемеровской области.

2 Кого будут прививать?

Процедуру проведут людям, работающим в таких сферах, как:

  • общепит;
  • торговля;
  • салоны красоты, фитнес-клубы, спа- и массажные салоны;
  • клиентские структуры банков;
  • транспорт;
  • ЖКХ и энергетика;
  • театры, музеи, библиотеки, концертные залы;
  • МФЦ;
  • спортивные учреждения;
  • детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря;

Обязательная вакцинация также коснется государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти Московской области и подведомственных организаций.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com
3 Кому разрешено не прививаться?

Освобождены о прививки только те, у кого есть противопоказания. А именно:

  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
  • обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии);
  • беременность и период грудного вскармливания.
4 А если уже болел?

Переболевшие коронавирусом могут пройти иммунизацию не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru
5 Сколько времени дается на вакцинацию населения?

До 15 июля должны быть привиты первой частью вакцины или однокомпонентным препаратом не менее 60% работников, а до 15 августа— второй частью.

6 Кто будет организовывать вакцинацию и могут ли уволить за отказ?

Организовать процедуру должны работодатели. Они также обязаны отчитаться о ходе процедуры. До 1 июля в Москве запустят специальную систему контроля. При этом, заставить сделать прививку или уволить за отказ начальник не имеет права.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru
7 Какой будет ответственность за невыполнение?

За неисполнение постановления положена административная ответственность в соответствии с Административным кодексом РФ.

Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30−50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100−300 тыс. Отказавшемуся работнику можно будет предложить те виды занятости, которые не предполагают присутствия на рабочем месте.

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