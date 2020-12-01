Всемирный день борьбы со СПИДом: история и главные мифы о заболевании

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, которое приняли в 1988 году. Рассказываем, как появился этот день, а также какие существуют мифы связанные с заболеванием.

История Всемирного дня борьбы со СПИДом

День бы учрежден в 1988 году с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв заболевания. Благодаря этому дню появилась реальная возможность распространять информацию о пандемии, о мерах профилактики и лечении.

Международный символ дня — сложенная особым образом красная лента. Его создал американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 42 лет.

В Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2020 года кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило почти 1,5 млн человека.

Многие государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в этот день проводят большое количество просветительских и диагностических мероприятий.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

Мифы о заболевании

Доказано, что вирус не жизнеспособен в открытом пространстве. Поэтому не стоить верить рассказам о заражении при поцелуе, бытовым путем, а также историям об иголках в креслах кинотеатров, которые очень распространены в сети.

ВИЧ-инфицированный человек не представляет никакой опасности при общении, поэтому с ним можно спокойно общаться и не бояться заражения. Реальной угрозой выступает только попадание крови зараженного на поврежденную кожу, на слизистые оболочки и при половом акте.

Еще один из мифов, что такой болезни нет, это все выдумки. Таких людей называют ВИЧ-диссиденты. Эти люди отрицают существование вируса, отказываются от терапии.

Презерватив. Пара. СС0

Многие считают, что заражение — это смертельный приговор. Но если человек имеет положительный ВИЧ-статус, это еще не значит, что его жизнь кончена. Если обратиться к врачу на ранней стадии и правильно подобрать терапию, можно прожить долгую и счастливую жизнь.

Также существует мнение о том, что зараженная женщина не сможет родить здорового ребенка. Действительно, если ВИЧ-инфицированная беременная женщина не принимает никаких профилактических мер, то риск передать заболевание ребенку высок. К счастью, если проводить антиретровирусную терапию, вероятность заражения составит всего лишь 1−2%.