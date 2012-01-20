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Здоровье

Вспышка неизвестной пневмонии в Китае унесла жизни 3 человек

Три человека скончались в городе Уханьв Китае от нового типа коронавируса. Общее число заразившихся достигло 198 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение городского комитета по вопросам здравоохранения.

Медицина. Больница. Врач.
Медицина. Больница. Врач.
СС0

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. По состоянию на 19 января, общее число заболевших увеличилось до 62 человек, из них два человека скончались.

19 января врачи выявили еще 77 новых случаев заболевания. Самому молодому пациенту 25 лет, самому пожилому — 89. Симптомы у больных начали проявляться до 18 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура, кашель и одышка.

Всего в городе зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 — в крайне тяжелом, три пациента скончались.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

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