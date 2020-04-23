Вторая волна: китайские власти закрыли граничащую с Россией провинцию

В столицу граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян — Харбин — не смогут попасть жители других городов и автомобили без местных номеров. Регион называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае.

Местным жителям для того, чтобы выйти из дома, нужно получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски, пишет РБК со ссылкой на Kyodo.

Хэйлунцзян стала эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае — за последние 10 дней там подтвердили 57 случаев инфицирования.

Ранее власти Харбина ввели для всех прибывающих из-за границы граждан 28-дневный карантин. В провинции действует круглосуточное патрулирование границы. Контроль на границе с Россией был ужесточен из-за роста числа завозных случаев коронавирусной инфекции.

Харбин — столица самой северной провинции КНР Хэйлунцзян, которая граничит сразу с несколькими российскими регионами (Приморьем, Еврейской автономной областью и Амурской областью), и ее крупнейший город.

Население Харбина — 10 млн человек.