Вторая волна коронавируса может «замаскироваться» под ОРВИ

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — отметил экс-президент Всемирной ассоциации врачей (WMA) профессор Леонид Эйдельман (Израиль).
Именно к ноябрю, когда совпадут прогнозируемая волна эпидемии и сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью готова система здравоохранения, считает профессор.
Осенний подъем заболеваемости, по всем расчетам, будет более мощным, чем летний, связанный с отменой карантинных ограничений, уверен эксперт.
Сейчас по миру идет распространение второй волны коронавируса, предсказанное еще весной, уверен профессор.
«Однозначно количество зараженных в мире растет. <…> Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае. Так что в целом мы знаем, что количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будем экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке (США), и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», — заявил Эйдельман.
Региональные карантины
При этом, по мнению израильского профессора, сейчас наиболее правильной тактикой должны стать региональные карантины, вводимые на непродолжительное время, полное же закрытие экономики грозит ухудшением ситуации, в том числе в системе общественного здравоохранения любой страны, пишет bfm.ru.