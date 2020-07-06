Вторая волна коронавируса может «замаскироваться» под ОРВИ

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — отметил экс-президент Всемирной ассоциации врачей (WMA) профессор Леонид Эйдельман (Израиль).