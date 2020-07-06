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Здоровье

Вторая волна коронавируса может «замаскироваться» под ОРВИ

Новая вспышка COVID-19, которая ожидается в конце осени, может «маскироваться» под обычное респираторное заболевание, пишет РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — отметил экс-президент Всемирной ассоциации врачей (WMA) профессор Леонид Эйдельман (Израиль).

Именно к ноябрю, когда совпадут прогнозируемая волна эпидемии и сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью готова система здравоохранения, считает профессор.

Осенний подъем заболеваемости, по всем расчетам, будет более мощным, чем летний, связанный с отменой карантинных ограничений, уверен эксперт.

Сейчас по миру идет распространение второй волны коронавируса, предсказанное еще весной, уверен профессор.

«Однозначно количество зараженных в мире растет. <…> Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае. Так что в целом мы знаем, что количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будем экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке (США), и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных», — заявил Эйдельман.

Региональные карантины

При этом, по мнению израильского профессора, сейчас наиболее правильной тактикой должны стать региональные карантины, вводимые на непродолжительное время, полное же закрытие экономики грозит ухудшением ситуации, в том числе в системе общественного здравоохранения любой страны, пишет bfm.ru.

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