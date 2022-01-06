Вверх или вниз? Куда идет эпидемия коронавируса в Алтайском крае

Волна заболеваемости коронавирусной инфекции идет на спад как в России в целом, так и в Алтайском крае, это показывает данные оперштаба. Однако эксперты полагают: в начале февраля в стране начнется новый подъем.

Заболеваемость пошла на спад

Месяц назад, 6 декабря 2021 года, на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 153 человека и еще 306 пациентов с пневмонией, сходной с COVID-19.

И вот данные оперштаба Алтайского края на 6 января: 1650 (коронавирус) и 207 пациентов (пневмония, сходная с COVID-19).

Количество тяжелобольных месяц назад составляло 624, из них было подключено к аппаратам ИВЛ — 258. На 6 января 2022 года количество тяжелобольных сократилось до 378, подключенных в ИВЛ — 167.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Новый подъем возможен в феврале

Надо сказать, что в странах Европы и США заболеваемость коронавирусом вновь бьет рекорды. Так, в США за сутки зафиксировано более 869 тыс. заболевших, в Великобритании 225,7 тыс., в Испании 117 тыс., в Италии 170 тыс. (данные Gogov.ru на 5 января).

Будет ли новый подъем и в России? Ученые полагают, что, увы, и Россию это ждет. Новый штамм «омикрон» будет иметь клиническое значение в начале февраля — в марте, заявил RT профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Неизбежным считает новый подъем заболеваемости в России и доктор меднаук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов, о этом он рассказал в эфире «Эха Москвы». При этом заболеваемость в России только в первые дни января достигла летнего уровня, но остается высокой.

В частности, в Алтайском крае летом ежедневно фиксировалось менее 300 новых случаев. И 6 января — впервые с лета — зарегистрировано менее 300 случаев: 293.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия. pexels.com

Помогут ли QR-ограничения

Василий Власов считает абсолютной глупостью введение QR-кодов на посещение ТЦ и других мест скопления людей — давление на людей с целью принудить их к вакцинации «ни к чему хорошему не ведет». «Эти пропуска только создают у людей отрицательное отношение к противоэпидемическим процессам», — считает эксперт.

По его словам, фальшивые сертификаты о прививке делают не только в России — в мире в целом. «Без уважения к людям, без уважения к медицине не будет хорошей противоэпидемической работы», — полагает Власов.

За месяц в Алтайском крае сократилось количество желающих поставить прививку: если по данным на утро 6 декабря 2021 года первую прививку получили 124 тыс. человек, то на 6 января 2022-го — 57 831 человек.