Количество новых случаев коронавируса в России достигло минимума с 17 июня

За 24 часа в стране выявлено 16 343 заболевших, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 694 880.
Число вылечившихся после заражения возросло за сутки на 24 037 до 9 548 076.
Что касается доли выписанных пациентов, то согласно данным штаба, она возросла до 90,5% от общего числа заразившихся.
Общее число летальных исходов из-за коронавируса в стране достигло цифры 311 353.