Количество новых случаев коронавируса в России достигло минимума с 17 июня

Прирост числа заболевших коронавирусом в России за последние сутки стал минимальным с 17 июня 2021 года, передает ТАСС .

За 24 часа в стране выявлено 16 343 заболевших, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 694 880.

Число вылечившихся после заражения возросло за сутки на 24 037 до 9 548 076.

Что касается доли выписанных пациентов, то согласно данным штаба, она возросла до 90,5% от общего числа заразившихся.

Общее число летальных исходов из-за коронавируса в стране достигло цифры 311 353.