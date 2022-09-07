Вячеслав Франк провел совещание по созданию комфортной среды у нового здания поликлиники № 14

Глава города Вячеслав Франк совместно с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым провел выездное совещание по благоустройству территории, прилегающей к зданию поликлиники № 14 , которое возводится по ул. Лазурной, 46 в Индустриальном районе Барнаула.

В совещании также приняли участие заместители главы администрации города, руководители органов местного самоуправления, главный врач строящейся поликлиники.

Барнаульскую поликлинику № 14, которая обещает стать крупнейшей в Алтайском крае, планируют достроить в следующем году. К этому моменту к ней будет прикреплено около 130 тысяч жителей. В самом густонаселенном районе города появится современное медицинское учреждение с мощной диагностической базой.

По словам главного врача 14-й поликлиники Дмитрия Денисова, по мере приближения срока окончания строительства от пациентов поступает все больше вопросов, касающихся инфраструктуры медучреждения. Горожане спрашивают, насколько доступна будет новая поликлиника в плане транспортной доставки, как будут организованы парковочные площадки, пешеходные пути, насколько благоустроенным будет пространство снаружи поликлиники.

Дмитрий Денисов , главный врач 14-й поликлиники. Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

«Решение администрации города обсудить все эти вопросы на месте и до сдачи объекта очень своевременно, — рассказывает руководитель медучреждения. — Планируется, что ежедневно в поликлинике будет обслуживаться порядка 900 человек. Целесообразно заранее сделать посещение нового учреждения для пациентов максимально удобным и комфортным».

Вячеслав Франк, говоря о значимости новой поликлиники для Индустриального района и города в целом, поблагодарил правительство Алтайского края, Губернатора Виктора Томенко за принятое в свое время правильное решение о строительстве медучреждения.

Глава города обозначил первоочередные решения по ряду инфраструктурных вопросов. Наиболее важный из них — как и на чем горожанам добираться до поликлиники. В настоящее время в районе строящегося медучреждения функционируют три трамвайных маршрута и пять автобусных.

Выездное совещание. Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

«Дополнительно рассмотрим возможность продления автобусного маршрута № 10. Этот маршрут обеспечит доставку жителей с улиц Ускова, Солнечной Поляны и, что очень важно, маршрут относится к регулируемым, он позволяет воспользоваться жителям льготными проездными билетами», — отметил глава краевой столицы.

Вячеслав Франк также обратил внимание на необходимость обустройства еще одной дороги в качестве въездного узла со стороны улицы Власихинской и «разгрузке» или изменении схемы организации перекрестка Лазурная — Северный Власихинский, возможность появления дополнительной остановки общественного транспорта (ближе к поликлинике).

Вячеслав Франк:

— Пространство вокруг поликлиники и подходы к ней должны быть комфортными и безопасными. Планируем благоустроить территорию вдоль проезжей части улицы Лазурной, возможно, этот участок станет продолжением аллеи с деревьями и кустарниками. Поскольку среди пациентов немало людей пожилого возраста, для их удобства, да и всех остальных, необходимо предусмотреть вблизи медучреждения побольше лавочек, нелишними будут и навесы от солнца.

Дмитрий Денисов, говоря о перспективах благоустройства прилегающей к поликлинике территории, поделился планами по организации автомобильной парковки. Под эти цели выделен земельный участок площадью 0,5 гектара, на котором можно будет обустроить 190 парковочных мест. Ни одна из муниципальных поликлиник, по словам главврача, в настоящее время не может похвастаться такими возможностями.

«Мы очень ждем открытия новой поликлиники, — рассказывает жительница Индустриального района Зинаида Чупина. — Действующая поликлиника находится в стесненных условиях, врачи принимают в разных зданиях, это неудобно и проблематично, особенно в зимнее время. Новая поликлиника помимо комфорта для пациентов и сотрудников — это еще и современные методы диагностики. Так что ждем с нетерпением».

Зинаида Чупина , жительница Индустриального района. Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

Строители будут стараться завершить работы на поликлинике к июню следующего года. Затем будет выполнено благоустройство территории, проведены мероприятия, связанные с лицензированием и оснащением медучреждения необходимым оборудованием. Открыть новую поликлинику для посетителей планируют ко Дню медицинского работника.

Вячеслав Франк:

— С региональным министерством здравоохранения у администрации города сложились хорошие взаимоотношения, мы эффективно взаимодействуем. Наряду с 14-й поликлиникой завершаем обустройство нового сквера медиков на улице Чкалова.

В совместных планах — строительство амбулатории в Гоньбе, нового здания поликлиники № 9 и новой поликлиники в Центральном районе города. В октябре планируем провести совещание на уровне министерства с презентацией дорожных карт по каждому из объектов.

Источник: barnaul.org