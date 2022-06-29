29 июня
﻿
Здоровье

Вялость и мышечные боли. В Бийске разбушевался энтеровирус

В Центральной городской больнице Бийска фиксируют рост числа больных с энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает «Бийский рабочий»

Продажа овощей и фруктов.
Продажа овощей и фруктов.
Михаил Хаустов

Энтеровирусная инфекция — кишечное заболевание. Как правило, оно возникает из-за нетщательного мытья рук, овощей и фруктов.

В числе симптомов энтеровируса головная боль, высокая температура, рвота, вялость и мышечные боли.

Клинических форм этого заболевания очень много — начиная от обычного фаринготонзиллита (боль в горле, изменения в ротоглотке, кровоизлияния на слизистой рта, сыпь на ладонях и на подошвах). Это может быть и летняя лихорадка, — пояснила Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ.

Рост пациентов с энтеровирусной инфекцией обычно отмечают летом. Зачастую в больницы попадают любители диких ягод и грибов, огородных фруктов и овощей. Кроме того, вирус можно получить, искупавшись закрытом водоеме. Например, в карьере или бассейне.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость