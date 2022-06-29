Вялость и мышечные боли. В Бийске разбушевался энтеровирус

В Центральной городской больнице Бийска фиксируют рост числа больных с энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает «Бийский рабочий»

Энтеровирусная инфекция — кишечное заболевание. Как правило, оно возникает из-за нетщательного мытья рук, овощей и фруктов.

В числе симптомов энтеровируса головная боль, высокая температура, рвота, вялость и мышечные боли.

Клинических форм этого заболевания очень много — начиная от обычного фаринготонзиллита (боль в горле, изменения в ротоглотке, кровоизлияния на слизистой рта, сыпь на ладонях и на подошвах). Это может быть и летняя лихорадка, — пояснила Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ.

Рост пациентов с энтеровирусной инфекцией обычно отмечают летом. Зачастую в больницы попадают любители диких ягод и грибов, огородных фруктов и овощей. Кроме того, вирус можно получить, искупавшись закрытом водоеме. Например, в карьере или бассейне.