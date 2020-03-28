Взять на карандаш: как японцам удалось сдержать пандемию без жесткого карантина

Школы
В апреле у японских школьников должен начаться новый учебный год. Школы, как ожидается, заработают после двухнедельного карантина, который начался в марте и перетек в двухнедельные плановые каникулы.
Некоторые учебные заведения уже открылись, пишет mail.ru. Но всего на несколько дней — чтобы выдать аттестаты и провести выпускные. Аттестат с Стране восходящего Солнца выдают в марте.
Заявление премьера о туалетной бумаге
Первое заражение новым вирусом внутри страны пришлось на конец января. <До этого фиксировались лишь случаи заболевания, привезенные из Китая.>
Японцы моментально раскупили медицинские маски и дезинфицирующие средства для рук. Затем — туалетную бумагу. Аптеки и магазины быстро ввели ограничения — не более одной пачки в руки, а премьер-министру даже пришлось выступить с заявлением — бумаги хватит.
Японцы смели с полок жидкое мыло, средства для мытья посуды, стиральный порошок, женские прокладки.
Все это быстро вернулось на прилавки, но вот маски, дезинфекторы и туалетную бумагу до сих пор просто так не купишь.
Продукты
«Но туалетно-бумажный ажиотаж, кажется, был тем максимумом на пути утрачивания человеческого достоинства, который позволили себе японцы: продукты никто не сметал, на многие тысячи иен и годы вперед не закупался», — пишет журналистка.
Досуг и работа
Закрылись большие развлекательные центры. Крупные западные работодатели (а затем — и фирмы поменьше) отправили сотрудников работать домой.
Людей в метро стало меньше. Но Токио не превратился в город-призрак.
Обязательный всеобщий карантин или запрет на перемещения введен не был.
Ставка, возможно, была сделана на и так привычные японцам вещи — тщательную гигиену, дистанцию между людьми, ношение масок.
В масках до пандемии
Носить маски — привычное для японцев дело. Здесь и раньше в них ходила почти половина городского населения.
Причин несколько:
- Люди, заболев, продолжают ходить на работу. Оплачиваемые больничные как таковые в Японии отсутствуют. Соответственно, заболевшие стараются не заразить других.
- Маски носят аллергики, когда начинается цветение.
- С началом весны, когда солнце становится агрессивным, японцы стараются максимально закрывать кожу.
Словом, японцам не надо было долго объяснять, зачем носить маски. И никто не стесняется это делать.
Маски для грудничков
Повсюду продаются (точнее, продавались) и детские маски, в том числе самых маленьких размеров — для грудничков.
«Национальная» гигиена
Частое мытье рук, которому за последний месяц научился весь мир, в Японии тоже — привычное дело. Японцы моют руки постоянно и вытирают их маленькими полотенцами, которые всегда носят с собой.
В ресторанах и кафе всегда выдают с заказом одноразовые влажные салфетки.
Емкости с антисептиками для рук и до эпидемии размещали во многих местах скопления людей — от медицинских учреждений до супермаркетов, чтобы покупатели могли протереть ручку продуктовой тележки или корзины перед тем, как ими воспользоваться.
Иногда бутылки с дезинфекторами ставят у касс в магазинах, чтобы можно было протереть руки после контакта с наличными деньгами — оплата картами в Японии не очень популярна.
За последний месяц дезинфицирующие растворы появились везде.
Поцелуи
Японцы не целуются при встрече. Не принято жать руки, похлопывать друг друга по спине. Им и не пришлось объяснять, что в связи с пандемией так делать не надо. Даже в метро, если есть возможность, люди будут сидеть друг от друга через сиденье.
Запрет на электросушилки
А вот электрические сушилки для рук здесь не распространены. Они есть в офисных центрах, но редко. Но с началом эпидемии ими запретили пользоваться — могут распространять инфекции.
Сакура
Сейчас — сезон цветения сакуры. Власти попросили людей — по возможности — не собираться любоваться сакурой.
Но тут внезапно японцы не послушались — приходили в парки, расстилали пледы под цветущими деревьями, там же обедали и фотографировались.
Жизнь как будто возвращалась в привычное русло…
Олимпиада
Но после решения о переносе Олимпиады на 2021 год власти стали строже. Так, в ближайшие выходные токийцев просят соблюдать домашний режим и покидать дома только в случае экстренной необходимости.
Печальная статистика
На момент публикации в Японии (без учета пассажиров круизного лайнера Princess Diamonds) 1387 заболевших, умерло 47 человек.
… Возможно, что-то из рассказаного журналисткой из Токио для российской действительности сейчас неприемлимо. Как, например, маски для грудничков. Но вот антисептики везде уж точно не помешали. А не только на входах в органы власти в думы всех уровней. Словом, есть над чем поразмыслить И этот опыт взять на карандаш. Хотя бы частично.