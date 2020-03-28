Взять на карандаш: как японцам удалось сдержать пандемию без жесткого карантина

Журналистка Ольга Доронина рассказала, почему, по ее мнению, в Японии даже без жесткого карантина новая коронавирусная инфекция распространяется медленнее, чем в других странах. Учитывая, что наблюдательный корреспондент живет вместе с семьей в Токио, на ее слова однозначно можно положиться. И сделать разумные выводы.

Школы

В апреле у японских школьников должен начаться новый учебный год. Школы, как ожидается, заработают после двухнедельного карантина, который начался в марте и перетек в двухнедельные плановые каникулы.

Некоторые учебные заведения уже открылись, пишет mail.ru. Но всего на несколько дней — чтобы выдать аттестаты и провести выпускные. Аттестат с Стране восходящего Солнца выдают в марте.

Заявление премьера о туалетной бумаге

Первое заражение новым вирусом внутри страны пришлось на конец января. <До этого фиксировались лишь случаи заболевания, привезенные из Китая.>

Японцы моментально раскупили медицинские маски и дезинфицирующие средства для рук. Затем — туалетную бумагу. Аптеки и магазины быстро ввели ограничения — не более одной пачки в руки, а премьер-министру даже пришлось выступить с заявлением — бумаги хватит.

Японцы смели с полок жидкое мыло, средства для мытья посуды, стиральный порошок, женские прокладки.

Все это быстро вернулось на прилавки, но вот маски, дезинфекторы и туалетную бумагу до сих пор просто так не купишь.

Продукты

«Но туалетно-бумажный ажиотаж, кажется, был тем максимумом на пути утрачивания человеческого достоинства, который позволили себе японцы: продукты никто не сметал, на многие тысячи иен и годы вперед не закупался», — пишет журналистка.

Досуг и работа

Закрылись большие развлекательные центры. Крупные западные работодатели (а затем — и фирмы поменьше) отправили сотрудников работать домой.

Людей в метро стало меньше. Но Токио не превратился в город-призрак.

Обязательный всеобщий карантин или запрет на перемещения введен не был.

Ставка, возможно, была сделана на и так привычные японцам вещи — тщательную гигиену, дистанцию между людьми, ношение масок.

В масках до пандемии

Носить маски — привычное для японцев дело. Здесь и раньше в них ходила почти половина городского населения.

Причин несколько:

Люди , заболев , продолжают ходить на работу. Оплачиваемые больничные как таковые в Японии отсутствуют. Соответственно , заболевшие стараются не заразить других.

заболев продолжают ходить на работу. Оплачиваемые больничные как таковые в Японии отсутствуют. Соответственно заболевшие стараются не заразить других. Маски носят аллергики , когда начинается цветение.

когда начинается цветение. С началом весны , когда солнце становится агрессивным , японцы стараются максимально закрывать кожу.

Словом, японцам не надо было долго объяснять, зачем носить маски. И никто не стесняется это делать.

Маски для грудничков

Повсюду продаются (точнее, продавались) и детские маски, в том числе самых маленьких размеров — для грудничков.

«Национальная» гигиена

Частое мытье рук, которому за последний месяц научился весь мир, в Японии тоже — привычное дело. Японцы моют руки постоянно и вытирают их маленькими полотенцами, которые всегда носят с собой.

В ресторанах и кафе всегда выдают с заказом одноразовые влажные салфетки.

Емкости с антисептиками для рук и до эпидемии размещали во многих местах скопления людей — от медицинских учреждений до супермаркетов, чтобы покупатели могли протереть ручку продуктовой тележки или корзины перед тем, как ими воспользоваться.

Иногда бутылки с дезинфекторами ставят у касс в магазинах, чтобы можно было протереть руки после контакта с наличными деньгами — оплата картами в Японии не очень популярна.

За последний месяц дезинфицирующие растворы появились везде.

Поцелуи

Японцы не целуются при встрече. Не принято жать руки, похлопывать друг друга по спине. Им и не пришлось объяснять, что в связи с пандемией так делать не надо. Даже в метро, если есть возможность, люди будут сидеть друг от друга через сиденье.

Запрет на электросушилки

А вот электрические сушилки для рук здесь не распространены. Они есть в офисных центрах, но редко. Но с началом эпидемии ими запретили пользоваться — могут распространять инфекции.

Сакура

Сейчас — сезон цветения сакуры. Власти попросили людей — по возможности — не собираться любоваться сакурой.

Но тут внезапно японцы не послушались — приходили в парки, расстилали пледы под цветущими деревьями, там же обедали и фотографировались.

Жизнь как будто возвращалась в привычное русло…

Олимпиада

Но после решения о переносе Олимпиады на 2021 год власти стали строже. Так, в ближайшие выходные токийцев просят соблюдать домашний режим и покидать дома только в случае экстренной необходимости.

Печальная статистика

На момент публикации в Японии (без учета пассажиров круизного лайнера Princess Diamonds) 1387 заболевших, умерло 47 человек.

… Возможно, что-то из рассказаного журналисткой из Токио для российской действительности сейчас неприемлимо. Как, например, маски для грудничков. Но вот антисептики везде уж точно не помешали. А не только на входах в органы власти в думы всех уровней. Словом, есть над чем поразмыслить И этот опыт взять на карандаш. Хотя бы частично.