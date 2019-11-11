Я уколов не боюсь: Путин заставил министров отчитываться о прививках

Также российский лидер поинтересовался, кто из них уже прошел вакцинацию.
Путин: Кто из членов правительства сделал прививку [от гриппа]? Раз, два, три. Четыре - я тоже сделал. Значит, гриппом заболел - самострел. Ну а как? Можно предотвратить - не предотвратил! pic.twitter.com/GKWRHGNmnd— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2019 г.
«Из членов правительства сделали прививку три человека, и я четвертый. Гриппом заболел — самострел. <…> Можно предотвратить — не предотвратил!» — сказал Владимир Путин.
Ранее глава государства заявлял, что заболеваемость гриппом в России сократилась более чем в 13 раз за 13 лет, передает RT.
На сегодняшний день от гриппа привиты 43,4 млн россиян, пишет ura.ru.