Я уколов не боюсь: Путин заставил министров отчитываться о прививках

Путин: Кто из членов правительства сделал прививку [от гриппа]? Раз, два, три. Четыре - я тоже сделал. Значит, гриппом заболел - самострел. Ну а как? Можно предотвратить - не предотвратил! pic.twitter.com/GKWRHGNmnd