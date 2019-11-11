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11 ноября
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Здоровье

Я уколов не боюсь: Путин заставил министров отчитываться о прививках

Президент РФ Владимир Путин во время заседания правительства призвал министров ставить прививки от гриппа.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

Также российский лидер поинтересовался, кто из них уже прошел вакцинацию.

«Из членов правительства сделали прививку три человека, и я четвертый. Гриппом заболел — самострел. <…> Можно предотвратить — не предотвратил!» — сказал Владимир Путин.

Ранее глава государства заявлял, что заболеваемость гриппом в России сократилась более чем в 13 раз за 13 лет, передает RT.

На сегодняшний день от гриппа привиты 43,4 млн россиян, пишет ura.ru.

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