Японские ученые открыли легкий способ худеть во время сна

Сотрудники японского университета Цукуба утверждают, что худеть можно во сне, если перед этим запустить процесс расщепления жиров. Секрет открытия заключается в употреблении улуна.

Ученые считают, что если выпивать две чашки улуна в день, то потом во время сна будет расщепляться жировая ткань. Содержащийся в чае кофеин воздействует на энергетический обмен и в течение дня, пока человек бодрствует, и ночью.

В ходе проведенного японскими исследователями эксперимента добровольцы были разделены на две группы, одна из которых пила улун, а вторая — чай-плацебо. При итоговом обследовании членов первой группы выяснилось, что уровень расщепления жиров у них был на 20% выше, чем у людей из второй группы.

Настоящей сенсацией оказалось то, что улун продолжал действовать на жировую ткань даже во время сна, отметил ведущий автор проекта, профессор Кумпей Токуяма.

Уникальность улуна в качестве «катализатора» обменных процессов в том, что, несмотря на содержание в нем кофеина, он не влияет на способность человека засыпать, не портит качество сна и, соответственно, не сбивает биоритмы.

Теперь ученым необходимо определить, трансформируются ли эффекты, которые наблюдаются в двухнедельном исследовании, в фактическую потерю жира в организме в течение более длительного периода.

Что такое улун

Это полуферментированный чай, занимающий промежуточное положение между желтым и красным.

О полезных свойствах улуна известно давно: он содержит кофеин, много эфирных масел и более 400 различных химических соединений, положительно влияющих на здоровье человека — витамины С, D, E, K, B1, B6, B3, B12, кальций, фосфор, железо, йод, магний, селен, цинк, марганец и другие.

Благодаря этому улун, как считается, укрепляет стенки кровеносных сосудов, предотвращает образование тромбов и укрепляет иммунитет.