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Здоровье

Японские ученые выявили продукт, снижающий риск сердечных заболеваний

Ламинария или морская капуста снижает риск появления ишемических заболеваний сердца, таких как инфаркт миокарда. Это выяснили японские ученые, сообщает «Российская газета».

Море, краб.
Море, краб.
CC0

В течении 20 лет они следили, чем питаются 86 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, проживающих в различных районах Японии.

Ученые выяснили, что содержащиеся в водорослях белки и волокна улучшают липидный обмен и снижают кровяное давление. Из наблюдаемых, что регулярно добавляли в рацион дары моря, ишемическая болезнь сердца развилась лишь у 1204 человек, то есть менее чем у двух процентов от общего числа испытуемых.

Исследователи считают, что на здоровье влияет не количество потребляемых водорослей, а регулярность — лучше всего их есть небольшими порциями, но каждый день.

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