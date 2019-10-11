Японские ученые выявили продукт, снижающий риск сердечных заболеваний

В течении 20 лет они следили, чем питаются 86 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, проживающих в различных районах Японии.

Ученые выяснили, что содержащиеся в водорослях белки и волокна улучшают липидный обмен и снижают кровяное давление. Из наблюдаемых, что регулярно добавляли в рацион дары моря, ишемическая болезнь сердца развилась лишь у 1204 человек, то есть менее чем у двух процентов от общего числа испытуемых.

Исследователи считают, что на здоровье влияет не количество потребляемых водорослей, а регулярность — лучше всего их есть небольшими порциями, но каждый день.