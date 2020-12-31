Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря -20°C
Коронавирус
Здоровье

Японский врач рассказал о жутких последствиях легкой формы ковида

Доктор Коити Хирахата из Японии рассказал о страшных последствиях перенесенного в легкой форме коронавируса — более трети пациентов стали лежачими больными. Врач поделился своими выводами с РИА Новости.

Медицина. Здоровье.
Медицина. Здоровье.
СС0

В основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей — до 40−50 лет. Более тяжелые последствия заболевания проявляются как раз в той возрастной категории, в которой течение болезни считается наиболее легким.

«А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям», — сказал Хирахата и привел несколько примеров, когда люди перенесли коронавирус очень легко — невысокая температура держалась один день или болезнь и вовсе протекала бессимптомно, а последствия оказались наиболее тяжелыми.

Самый распространенный симптом — это слабость, от нее страдают 97,1%.

«Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев», — полагает доктор.

Другие частые симптомы — это подавленность, депрессивное состояние, «туман в голове», неясное сознание, головная боль, боль во всем теле, трудности при дыхании, бессонница, выпадение волос, отсутствие обоняния и так далее.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

Эти симптомы, кроме слабости, которая может остаться на всю жизнь, могут ослабнуть со временем, но вряд ли они исчезнут бесследно.

При этом врач признается, что до сих пор ни с чем подобным никогда не сталкивался.

«Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным», — сказал Коити Хирахата.

Если вы заболели коронавирусом, старайтесь как можно меньше двигаться, два месяца после выздоровления тоже надо как можно меньше двигаться и как можно больше сократить нагрузки, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь, советует доктор.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость