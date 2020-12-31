Японский врач рассказал о жутких последствиях легкой формы ковида

Доктор Коити Хирахата из Японии рассказал о страшных последствиях перенесенного в легкой форме коронавируса — более трети пациентов стали лежачими больными. Врач поделился своими выводами с РИА Новости .

В основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей — до 40−50 лет. Более тяжелые последствия заболевания проявляются как раз в той возрастной категории, в которой течение болезни считается наиболее легким.

«А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям», — сказал Хирахата и привел несколько примеров, когда люди перенесли коронавирус очень легко — невысокая температура держалась один день или болезнь и вовсе протекала бессимптомно, а последствия оказались наиболее тяжелыми.

Самый распространенный симптом — это слабость, от нее страдают 97,1%.

«Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев», — полагает доктор.

Другие частые симптомы — это подавленность, депрессивное состояние, «туман в голове», неясное сознание, головная боль, боль во всем теле, трудности при дыхании, бессонница, выпадение волос, отсутствие обоняния и так далее.

Головная боль. Усталость СС0

Эти симптомы, кроме слабости, которая может остаться на всю жизнь, могут ослабнуть со временем, но вряд ли они исчезнут бесследно.

При этом врач признается, что до сих пор ни с чем подобным никогда не сталкивался.

«Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным», — сказал Коити Хирахата.

Если вы заболели коронавирусом, старайтесь как можно меньше двигаться, два месяца после выздоровления тоже надо как можно меньше двигаться и как можно больше сократить нагрузки, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь, советует доктор.