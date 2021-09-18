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Здоровье

За или против обязательной вакцинации будут голосовать жители Австрии

Жители Австрии на следующей неделе смогут проголосовать за или против введения обязательной вакцинации.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

Голосование продлится с 20 по 27 сентября.

В случае, если обязательную вакцинацию одобрят более 100 тыс. граждан, то законодательное предложение поступит в парламент для обсуждения, пишет РИА Новости.

Это народная инициатива, и, в отличие от референдума, она является необязательной.

Ранее в Австрии вступил в силу поэтапный план реагирования на эпидемиологическую ситуацию, предусматривающий ограничения для непривитых, пишет bfm.ru.

В Австрии полностью привиты более 70% населения.

Между тем более 1 млрд жителей Китая полностью привились от ковида.

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