За или против обязательной вакцинации будут голосовать жители Австрии

Жители Австрии на следующей неделе смогут проголосовать за или против введения обязательной вакцинации.

Голосование продлится с 20 по 27 сентября.

В случае, если обязательную вакцинацию одобрят более 100 тыс. граждан, то законодательное предложение поступит в парламент для обсуждения, пишет РИА Новости.

Это народная инициатива, и, в отличие от референдума, она является необязательной.

Ранее в Австрии вступил в силу поэтапный план реагирования на эпидемиологическую ситуацию, предусматривающий ограничения для непривитых, пишет bfm.ru.

В Австрии полностью привиты более 70% населения.

Между тем более 1 млрд жителей Китая полностью привились от ковида.