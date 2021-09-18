За или против обязательной вакцинации будут голосовать жители Австрии

Голосование продлится с 20 по 27 сентября.
В случае, если обязательную вакцинацию одобрят более 100 тыс. граждан, то законодательное предложение поступит в парламент для обсуждения, пишет РИА Новости.
Это народная инициатива, и, в отличие от референдума, она является необязательной.
Ранее в Австрии вступил в силу поэтапный план реагирования на эпидемиологическую ситуацию, предусматривающий ограничения для непривитых, пишет bfm.ru.
В Австрии полностью привиты более 70% населения.
Между тем более 1 млрд жителей Китая полностью привились от ковида.