За неделю в Алтайском крае клещи покусали более двух тысяч человек

Из общего числа обратившихся в поликлиники 736 детей до 14 лет.
В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 785 человек, в том числе 179 детей.
Зарегистрирован 31 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом.
Также замечены три случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребенка 14 лет.
Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.
Пик активности клещей прогнозируется во 2−3 декадах мая и начале июня.