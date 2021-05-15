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Здоровье

За неделю в Алтайском крае клещи покусали более двух тысяч человек

С начала сезона активности клещей (5 апреля) от клещей пострадали 2198 жителей края. Годом ранее на укусы жаловались 4421 человек, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Клещ.
Клещ.
Архив ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

Из общего числа обратившихся в поликлиники 736 детей до 14 лет.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 785 человек, в том числе 179 детей.

Зарегистрирован 31 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом.

Также замечены три случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребенка 14 лет.

Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется во 2−3 декадах мая и начале июня.

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