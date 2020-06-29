За пределами Коммунарки нашли «бесхозные» мешки для трупов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал ситуацию с мешками для перевозки умерших, найденными за пределами медучреждения.

Он подтвердил, что пакеты были действительно найдены. Однако он опроверг информацию, что в них якобы лежали медкарты пациентов, документация по умершим и бирки от трупов, пишут РИА Новости.

«Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», — написал Проценко в Facebook.

Гравврач подчеркнул, что процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Весь алгоритм прописан в больнице, информация о нем передана правоохранительным органам.

Сейчас этим делом занимаются в полиции.