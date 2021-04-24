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Здоровье

За прошедшие сутки в Алтайском крае уменьшилось количество выявленных случаев заболевания ковидом

Сегодня в регионе было зарегистрировано 80 заболевших коронавирусной инфекцией, что на четыре человека меньше, чем сутки назад. Выздоровело 90 пациентов, умерло 8 человек, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

На данный момент общее число заболевших составляет более 49 тыс. человек, из них более 3 тыс. — это дети.

По состоянию на 24 апреля в ковидных госпиталях проходят лечение 905 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 227 человек — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Количество тяжелобольных — 205, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 88 пациентов.

За минувшие сутки было выявлено 80 новых случаев заболевания.

Динамика выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по регионам:

  • Барнаул — 27
  • Бийск — 13
  • Рубцовск — 9
  • Бийский район — 6
  • Локтевский, Смоленский районы — по 5 заболевших
  • Ключевской район — 3
  • Калманский, Советский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших
  • Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Угловский районы — по 1 заболевшему
Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

В Алтайском крае продолжается иммунизация населения. В медицинские организации региона поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для жителей старше 18 лет.

На утро 24 апреля прививается 172 265 человек. Из них 74 534 жителей получили первую прививку; 97 731- уже полностью привиты (получили две прививки).

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