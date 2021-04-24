За прошедшие сутки в Алтайском крае уменьшилось количество выявленных случаев заболевания ковидом

На данный момент общее число заболевших составляет более 49 тыс. человек, из них более 3 тыс. — это дети.
По состоянию на 24 апреля в ковидных госпиталях проходят лечение 905 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 227 человек — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных — 205, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 88 пациентов.
За минувшие сутки было выявлено 80 новых случаев заболевания.
Динамика выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по регионам:
- Барнаул — 27
- Бийск — 13
- Рубцовск — 9
- Бийский район — 6
- Локтевский, Смоленский районы — по 5 заболевших
- Ключевской район — 3
- Калманский, Советский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших
- Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Угловский районы — по 1 заболевшему
В Алтайском крае продолжается иммунизация населения. В медицинские организации региона поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для жителей старше 18 лет.
На утро 24 апреля прививается 172 265 человек. Из них 74 534 жителей получили первую прививку; 97 731- уже полностью привиты (получили две прививки).