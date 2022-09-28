За сутки три человека умерли от ковида в Алтайском крае

Всего в регионе зафиксировали 699 новых случаев коронавируса.
Госпитализированы 56 зараженных, а выздоровели 1 062 человека.
В России насчитали 40 017 заболевших, 111 — скончались.
Ранее специалист рассказал о самых редких признаках коронавируса.
Три пациента умерли от COVID-19 за сутки в Алтайском крае, следует из данных оперштаба.
Всего в регионе зафиксировали 699 новых случаев коронавируса.
Госпитализированы 56 зараженных, а выздоровели 1 062 человека.
В России насчитали 40 017 заболевших, 111 — скончались.
Ранее специалист рассказал о самых редких признаках коронавируса.
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