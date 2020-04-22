Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 апреля 22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

За сутки в Алма-Ате заразились Covid-19 127 медиков

По данным 22 апреля, за минувшие сутки в Алма-Ате (Казахстан) выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом, 127 из них приходится на медработников.

Врачи. Вирус
Врачи. Вирус
unsplash.com

Из 127 заболевших медиков 104 являются сотрудниками Центральной городской клинической больницы, пишет «Фергана».

«Медицинская помощь больным, находящимся на госпитализации, медицинскими сотрудниками оказывается только в противочумных костюмах. С пациентами работают медики, имеющие отрицательный тест на коронавирус. Медицинские работники, имеющие положительный тест, отстранены от работы и лечатся в инфекционных стационарах и отделениях», — сообщили в управлении общественного здоровья Алма-Аты.

Также за сутки коронавирусом заразились 12 сотрудников городской поликлиники № 12, после чего медучреждение закрыли на карантин. Кроме того, COVID-19 диагностировали у 11 сотрудников городского центра паллиативной помощи.

На 19 апреля, в Алма-Ате коронавирусом был заражен 241 медик.

В Казахстане на 21 апреля зарегистрировано 1967 подтвержденных случаев COVID-19, 669 из них — в Алма-Ате.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость