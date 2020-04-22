За сутки в Алма-Ате заразились Covid-19 127 медиков

По данным 22 апреля, за минувшие сутки в Алма-Ате (Казахстан) выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом, 127 из них приходится на медработников.

Из 127 заболевших медиков 104 являются сотрудниками Центральной городской клинической больницы, пишет «Фергана».

«Медицинская помощь больным, находящимся на госпитализации, медицинскими сотрудниками оказывается только в противочумных костюмах. С пациентами работают медики, имеющие отрицательный тест на коронавирус. Медицинские работники, имеющие положительный тест, отстранены от работы и лечатся в инфекционных стационарах и отделениях», — сообщили в управлении общественного здоровья Алма-Аты.

Также за сутки коронавирусом заразились 12 сотрудников городской поликлиники № 12, после чего медучреждение закрыли на карантин. Кроме того, COVID-19 диагностировали у 11 сотрудников городского центра паллиативной помощи.

На 19 апреля, в Алма-Ате коронавирусом был заражен 241 медик.

В Казахстане на 21 апреля зарегистрировано 1967 подтвержденных случаев COVID-19, 669 из них — в Алма-Ате.