За сутки в Алма-Ате заразились Covid-19 127 медиков

Из 127 заболевших медиков 104 являются сотрудниками Центральной городской клинической больницы, пишет «Фергана».
«Медицинская помощь больным, находящимся на госпитализации, медицинскими сотрудниками оказывается только в противочумных костюмах. С пациентами работают медики, имеющие отрицательный тест на коронавирус. Медицинские работники, имеющие положительный тест, отстранены от работы и лечатся в инфекционных стационарах и отделениях», — сообщили в управлении общественного здоровья Алма-Аты.
Также за сутки коронавирусом заразились 12 сотрудников городской поликлиники № 12, после чего медучреждение закрыли на карантин. Кроме того, COVID-19 диагностировали у 11 сотрудников городского центра паллиативной помощи.
На 19 апреля, в Алма-Ате коронавирусом был заражен 241 медик.
В Казахстане на 21 апреля зарегистрировано 1967 подтвержденных случаев COVID-19, 669 из них — в Алма-Ате.