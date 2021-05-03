За сутки в Алтайском крае умерли 10 человек от коронавируса

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 70 пациентов, умерло от COVID-19 — 10 человек, сообщает оперштаб.

По состоянию на 3 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 788 человек.

215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 200, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 78.

Койкоместа

Развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ — 284. Резервных коек — 603.

«Ковид-локация»

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 23, Бийск — 8, Рубцовск — 7, Бийский район — 4, Славгород — 3, Петропавловский, Хабарский районы — по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Чарышский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.