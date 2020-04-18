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Здоровье

За сутки в Алтайском крае выявили еще 10 зараженных коронавирусной инфекцией

За сутки в крае обнаружились 10 заболевших COVID-19, среди них один ребенок, сообщили в оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Всего в регионе на 18 апреля подтверждено 63 случая заболевания COVID-19. Круг муниципальных образований, где выявлены заболевшие, расширился до 13:

  • Барнаул — 42 человека,
  • Камень-на-Оби — 3,
  • Павловский район — 3,
  • Первомайский район — 2,
  • Крутихинский район — 3,
  • Советский район — 2.

В городах Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск по прежнему по одному заболевшему. Впервые инфицированные выявлены в Змеиногорске — 1 человек, Горняке — 2 человека, Поспелихинском районе (с. Николаевка — 1 человек).

Больные проходят лечение в инфекционном госпитале — городской больнице № 5, в инфекционном отделение городской клинической больнице № 11, в инфекционном госпитале краевого клинического центра охраны материнства и детства. Выписаны 4 человека, все они жители краевой столицы.

Из общего числа заболевших 9 случаев — завозных, в том числе два — из-за рубежа; 41 случай — по контакту с заболевшими. Из 63 заболевших 12 выявлены у больных внебольничной пневмонией, 10 — у заболевших ОРВИ.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц и контролируют их лабораторное обследование.

На 18 апреля находятся под меднаблюдением 1276 человек, (за сутки добавилось — 208). Снято меднаблюдение с 5749 человек
(за последние сутки — 81). Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 12778 человек.

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