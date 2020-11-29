За сутки в Алтайском крае выявлено 227 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 227 человек, выздоровели 154 пациента.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 25 905 человек, из них 1 776 детей.
По состоянию на 29 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 397 человек.
Количество тяжелобольных — 501, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 170.
По сообщению оперштаба, в резерве ковидных госпиталей Алтайского края еще остается 1745 коек.
Новые случаи
Барнаул — 51,
Рубцовск — 16,
Заринск — 9,
Тальменский район — 8,
Павловский район — 7,
Бийск, Ребрихинский, Рубцовский районы — по 6 заболевших,
Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Родинский, Романовский, Троицкий районы — по 4 заболевших,
Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Ключевской, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Шипуновский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
Алейский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Косихинский, Смоленский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
Бурлинский, Красногорский, Кытмановский, Новичихинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.