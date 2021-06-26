+155. За сутки в Алтайском крае выздоровели четыре заболевших ковидом, а умерли девять

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 53 715 человек (в том числе 3622 ребенка до 17 лет).
Лечение в ковидных госпиталях проходят 1449 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В этих медучреждениях также находится на лечении 380 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Состояние 361 заболевшего оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 126 пациентов.
В медучреждениях развернуты 2147 коек, 1930 подключены к кислороду, 202 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 318.
В Барнауле за сутки заболели 70 человек, в Бийске — 27, в Алтайском районе — 9, в Славгороде и Третьяковском районе — по 7, в Змеиногорском районе — 6 человек. Четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Локтевском районе, три — в Новоалтайске.
По два случая инфицирования зарегистрировали в Камне-на-Оби и Рубцовске, а также в Каменском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском, Чарышском и Шелаболихинском районах.
По одному заболевшему добавилось в Егорьевском, Зональном, Ключевском, Крутихинском, Родинском и Советском районах.