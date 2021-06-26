26 июня 18°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

+155. За сутки в Алтайском крае выздоровели четыре заболевших ковидом, а умерли девять

По данным оперативного штаба Алтайского края, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели четыре пациента. Зарегистрировали девять смертельных случаев.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 53 715 человек (в том числе 3622 ребенка до 17 лет).

Лечение в ковидных госпиталях проходят 1449 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В этих медучреждениях также находится на лечении 380 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Состояние 361 заболевшего оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 126 пациентов.

В медучреждениях развернуты 2147 коек, 1930 подключены к кислороду, 202 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 318.

В Барнауле за сутки заболели 70 человек, в Бийске — 27, в Алтайском районе — 9, в Славгороде и Третьяковском районе — по 7, в Змеиногорском районе — 6 человек. Четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Локтевском районе, три — в Новоалтайске.

По два случая инфицирования зарегистрировали в Камне-на-Оби и Рубцовске, а также в Каменском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском, Чарышском и Шелаболихинском районах.

По одному заболевшему добавилось в Егорьевском, Зональном, Ключевском, Крутихинском, Родинском и Советском районах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость