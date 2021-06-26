+155. За сутки в Алтайском крае выздоровели четыре заболевших ковидом, а умерли девять

По данным оперативного штаба Алтайского края, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели четыре пациента. Зарегистрировали девять смертельных случаев.

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 53 715 человек (в том числе 3622 ребенка до 17 лет).

Лечение в ковидных госпиталях проходят 1449 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В этих медучреждениях также находится на лечении 380 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Состояние 361 заболевшего оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 126 пациентов.

В медучреждениях развернуты 2147 коек, 1930 подключены к кислороду, 202 — с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек — 318.