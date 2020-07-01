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Здоровье

За сутки в России значительно выросло число смертельных случаев от коронавируса

В России зафиксированы 6556 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки умерли 216 человек. Сутками ранее показатель составлял 154.

Общее число скончавшихся за весь период 9536, это 1,46% от числа заразившихся, пишет bfm.ru.

Пять человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки.

В двух случаях причиной смерти установлен COVID-19, в трех остальных — иные причины.

Всего за период пандемии в регионе умер 81 человек, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Полностью выздоровел в России 10 281 человек, всего — 422 931 — это 64,6% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

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