За сутки в России значительно выросло число смертельных случаев от коронавируса

Из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
За сутки умерли 216 человек. Сутками ранее показатель составлял 154.
Общее число скончавшихся за весь период 9536, это 1,46% от числа заразившихся, пишет bfm.ru.
Пять человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки.
В двух случаях причиной смерти установлен COVID-19, в трех остальных — иные причины.
Всего за период пандемии в регионе умер 81 человек, в том числе 36 случаев от COVID-19, 42 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Полностью выздоровел в России 10 281 человек, всего — 422 931 — это 64,6% от общего числа случаев коронавируса в РФ.