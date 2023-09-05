За здоровьем — к бизнесмену. Платные медицинские услуги будут оказывать по новым правилам

С 1 сентября изменились правила оказания платных медицинских услуг. Теперь пациентов называют потребителями, а лечить могут не только медицинские организации, но и индивидуальные предприниматели. Подробнее об изменениях рассказала старший преподаватель кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС Елена Козьякова.

Платные лекарства и не только

Новые правила были утверждены постановлением Правительства РФ от 11 мая 2023 года № 736 и будут действовать в течение трех лет.

Согласно им, пациент теперь выступает в роли потребителя медицинских услуг. Их могут оказывать как медицинские организации, так и индивидуальные предприниматели.

В связи с этим появилось немало слухов и домыслов о том, что теперь людям придется платить за обследования, анализы и даже неотложную медпомощь.

В действительности пациенты, как и прежде, имеют полное право получить медицинскую помощь бесплатно по полису ОМС

Больница. Медицина. unsplash.com

По показаниям врача человек может лечь в больницу для медицинского наблюдения в стационаре — эта услуга также оплачивается за счет ОМС. Во время лечения человеку должны бесплатно предоставлять все необходимые препараты в рамках перечня жизненно необходимых.

Однако, если специального назначения нет, а пациент или его близкие хотят лишь повысить качество пребывания в палате, то эта услуга будет уже считаться платной. То же самое касается и лекарств, которые не входят в перечень жизненно необходимых или их назначение не подтвердила врачебная комиссия.

Соответственно законодательство теперь разрешает врачам платно назначать и применять по показаниям препараты, которые не входят в перечень и не закупаются за счет бюджета. Аналогично разрешена продажа медицинских изделий и лечебного питания.

Больница. Медицина. unsplash.com

Пребывание в больничной палате

Как и раньше, пациент может бесплатно обратиться к терапевту, а также другим врачам, которые могут оказать помощь по ОМС. Их перечень определяют региональные власти. Чтобы узнать, к каким врачам можно бесплатно обращаться напрямую, минуя терапевта, в вашем регионе, необходимо позвонить в колл-центр страховой медицинской компании (СМО), выдавшей полис ОМС.

Однако если у пациента нет соответствующего направления, а проверка своего здоровья — его личная инициатива, то тогда медуслуга будет платной. Такое право теперь закреплено в новым правилах.

Больница. Медицина. unsplash.com

Новые обязанности больниц

В связи с нововведениями у медорганизаций, предоставляющих услуги платно, появились новые обязанности. Помимо договора медорганищация должна предоставить пациенту подтверждающий факт осуществления расчета, даже если у нее отсутствует обязанность по применению контрольно-кассовой техники.

Согласно новым правилам, если врач включил дополнительные платные услуги, которые при этом не были прописаны в договоре, то больница должна оформить новое соглашение и заключить другой договор. Ранее медикам было достаточно получить согласие пациента.

Также человек может получить деньги обратно, если были нарушены сроки оказания медицинских услуг или были обнаружены недостатки в ней. Срок возврата составляет 10 дней со дня предъявления требования.