Без бумажки - нет таблетки. Как аптеки будут продавать рецептурные лекарства с 1 сентября

Зачем вводят новые правила продажи препаратов?
Эксперты уверяют, что данные меры необходимы по нескольким причинам.
Во-первых, чтобы усилить контроль за оборотом учетных препаратов.
А во-вторых, чтобы решить проблему дефицита в тех ситуациях, когда некоторые пациенты скупают лекарства "про запас". В результате этого остальные граждане вынужденно лишаются лекарственной помощи.
Как будут продавать лекарства по новым правилам с 1 сентября?
С 1 сентября некоторые лекарства модно будет купить только по рецептам. С их помощью фармацевты будут вносить в систему мониторинга реквизиты рецепта, включая дату, номер и серию.
В связи с этим простая записка или выписка из больницы действовать не будут, так как у них нет номера и серии.
На какие лекарства потребуется рецепт?
Изменения затронут те лекарства, которые подлежат предметно-количественному учету, отпускаются по льготам с полной или частичной компенсацией государством или продаются дистанционно.
В их числе следующие препараты:
- Лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
- Лекарственные средства, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества;
- Комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие фармакологические активные вещества.
Полный перечень лекарств строгого учета перечислен в приказе Министерства здравоохранения РФ от 22 апреля 2014 года № 184н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» (с изменениями на 27 июля 2018 года).
Как получить рецепт?
Рецепт можно будет получить только у врача, фельдшера или медсестры. Специалист должен решить, какой именно препарат подойдет больному, и выписать соответствующее назначение.
Рецепт будет действовать в зависимости от формы выписки. Также стоит помнить, что он будет недействителен без печати медицинской организации.