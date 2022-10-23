Заболеваемость ОРВИ среди школьников растет в Алтайском крае

В период с 10 по 16 октября в крае зарегистрировано 17,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
По сравнению с предыдущей неделей, в среднем уровень заболеваемости снизился на 2,5%.
«Превышение заболеваемости ОРВИ отмечается только среди школьников. 40% заболеваемости у взрослых и 60% среди детей», — говорится в сообщении.
Превышение средних показателей заболеваемости по региону зафиксировано в четырех городах и десяти районах.
Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, а также Волчихинский, Ельцовский, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Шелаболихинский районы.
На территории края случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.
В Алтайском крае сейчас проводится прививочная кампания против гриппа.
В крае уже привились 459 тыс. 416 человек. Иммунизация планируется на 1,075 млн человек.