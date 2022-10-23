23 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ среди школьников растет в Алтайском крае

Несмотря на спад заболеваемость ОРВИ в регионе, отдельные категории и муниципалитеты показывают отрицательную динамику. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Таблетки.
Таблетки.
СС0

В период с 10 по 16 октября в крае зарегистрировано 17,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

По сравнению с предыдущей неделей, в среднем уровень заболеваемости снизился на 2,5%.

«Превышение заболеваемости ОРВИ отмечается только среди школьников. 40% заболеваемости у взрослых и 60% среди детей», — говорится в сообщении.

Превышение средних показателей заболеваемости по региону зафиксировано в четырех городах и десяти районах.

Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, а также Волчихинский, Ельцовский, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Шелаболихинский районы.

На территории края случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

В Алтайском крае сейчас проводится прививочная кампания против гриппа.

В крае уже привились 459 тыс. 416 человек. Иммунизация планируется на 1,075 млн человек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость