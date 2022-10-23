Заболеваемость ОРВИ среди школьников растет в Алтайском крае

Несмотря на спад заболеваемость ОРВИ в регионе, отдельные категории и муниципалитеты показывают отрицательную динамику. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

В период с 10 по 16 октября в крае зарегистрировано 17,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

По сравнению с предыдущей неделей, в среднем уровень заболеваемости снизился на 2,5%.

«Превышение заболеваемости ОРВИ отмечается только среди школьников. 40% заболеваемости у взрослых и 60% среди детей», — говорится в сообщении.

Превышение средних показателей заболеваемости по региону зафиксировано в четырех городах и десяти районах.

Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, а также Волчихинский, Ельцовский, Калманский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Шелаболихинский районы.

На территории края случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

В Алтайском крае сейчас проводится прививочная кампания против гриппа.

В крае уже привились 459 тыс. 416 человек. Иммунизация планируется на 1,075 млн человек.