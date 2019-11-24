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Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае перешагнула эпидемический порог

За неделю с 11 по 17 ноября в крае зарегистрировано 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 2,5% выше эпидемического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

74,3% среди заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп).

На 22 ноября за счет средств федерального бюджета против гриппа в крае привито более 1 млн. человек (46,2%).

Сотрудники Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют соблюдать меры личной профилактики ОРВИ, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями:

  • при появлении признаков заболевания не посещать организованные коллективы и оставаться дома;
  • чаще мыть руки;
  • регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
  • одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • полноценно питаться, употреблять витамины;
  • при появлении больного в семье изолировать его.
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