Зачем следить за щитовидной железой: симптомы, заболевания, статистика в Алтайском крае

25 мая — День щитовидной железы. Основной призыв этой даты — необходимость не пропускать обследования у врача. Болезни этого органа зачастую протекают бессимптомно, но легко лечатся. Однако в запущенном состоянии могут закончиться трагично. Симптомы и последствия невылеченной щитовидки — в материале altapress.ru.

Что такое щитовидная железа

Щитовидная железа — это небольшая бабочкообразная эндокринная железа, которая располагается в нижней передней части шеи, сообщает Канадская ассоциация щитовидной железы. Она небольшая, около 20 грамм. Однако гормоны, которые выделяет железа, необходимы для роста, обмена веществ и регулирования функций организма.

Выделяемые ею гормоны помогают человеку использовать энергию тела, чтобы не замерзнуть, а также сохранить правильную работу мозга, сердца, мышц и других органов.

Щитовидная железа. redorbit.com

Болезни щитовидной железы

Большая часть расстройств этой железы поддается лечению. Но даже самое простое заболевание в запущенном состоянии может обернуться серьезными последствиями. И может откликнуться недугами в других частях тела.

Симптомы заболеваний щитовидной железы

Симптомы у каждого человека проявляются по-разному. Их количество зависит от многих факторов, очень важную роль играет образ жизни и наследственность. Врачи рекомендуют регулярно обследоваться вне зависимости от наличия нижеперечисленных симптомов.

Симптомами гипотиреоза являются медленное сердцебиение, мышечная слабость, чувствительность к холоду, сухая кожа, замедленные психические процессы и плохая память, запор, увеличенный размер щитовидки.

Симптомами гипертиреоза являются быстрое, сильное сердцебиение, тремор, мышечная слабость, потеря веса, несмотря на повышенный аппетит, беспокойство, бессонница, повышенное потоотделение и непереносимость тепла, понос, глазные изменения, увеличенный размер щитовидной железы.

Эмоциональность при проблемах с щитовидкой

Еще одним показателем, на который стоит обратить внимание — эмоциональное состояние. Пациенты с гипертиреозом часто чувствуют себя очень нервными и раздражительными. Страдающие гипотиреозом — необычно усталыми.

И если в основе такого поведения действительно лежат проблемы с щитовидной железой, это можно поправить назначенным лечением.

Рак щитовидной железы

В некоторых случаях в щитовидной железе могут возникнуть узлы и кисты. Они являются одним из самых распространенных заболеваний этого органа и часто не требуют лечения. Но так как существует вероятность того, что они могут оказаться злокачественными, их необходимо исследовать.

Статистика заболеваний в России и Алтайском крае

С 2000 года число заболевших увеличилось в 2 раза. По данным министерства здравоохранения, за 2017 год в России зарегистрировали более 500 тысяч заболеваний щитовидной железы. В Алтайском крае показатель превышает 20 тысяч. Отмечается незначительный спад числа больных, возможно, тенденция сохранится, отмечают эксперты.