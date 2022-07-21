Зачем в барнаульскую поликлинику привезут оборудование на 150 млн рублей

Новое здание поликлиники № 14 в Барнауле сдадут в апреле 2023 года. Там смонтировано лифтовое оборудование и ведется отделка помещений, сообщает региональный минздрав. По решению губернатора Виктора Томенко было принято решение о выделении 150 млн рублей на оборудование для нового учреждения.

Почти готов

Начать строительство самой крупной поликлиники в Алтайском крае позволил региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Врачи и строители выехали на место, чтобы обсудить возведение объекта. Директор «Единого стройзаказчика» Александр Морозов сообщил, что работы на объекте выполнены уже на 62%, при этом параллельно с работой в корпусе ведется благоустройство территории и подъездных путей.

«По графику ввод в эксплуатацию объекта запланирован в апреле 2023 года. Завершение строительных работ — это конец 2022 года, и четыре месяца на установку медицинского оборудования и получение лицензии. Рисков по неисполнению планов мы не видим», — подчеркнул Морозов.

Главный врач поликлиники Дмитрий Денисов рассказал, что в настоящее время готовы эскизы первого этажа поликлиники в соответствии с бренд-буком, разработанным Минздравом РФ.

Детское отделение городской поликлиники № 14. Анна Зайкова

Что будет в поликлинике

В поликлинике будет травмпункт, дневной стационар, женская консультация. Терапевтическое, хирургическое, рентгенологическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения и отделение медицинской профилактики, а также кабинеты неотложной помощи, инфекциониста, уролога, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, онколога, доврачебного приема, функциональной диагностики.

Для удобства пациентов регистратура, рентгенологическое отделение и процедурные кабинеты разместят на первом этаже. Рядом — отделение неотложной помощи. Отдельным входом обеспечат и инфекционное отделение.

Детская поликлиника останется на своем прежнем месте. Но благодаря тому, что административный персонал и женская консультация переедут в возводимое здание, третий этаж освободится. На его площадях разместятся педиатры и узкие специалисты.

Главный врач рассказал и о подборе медицинских кадров. Сейчас поликлиника занимается этим активно, сотрудничая с АГМУ и медицинским колледжем.

«Главный принцип строящейся поликлиники заключается в том, чтобы жители получали все услуги в одном месте, а не направлялись в другие медучреждения, — говорит Денисов. — Здесь принципиально изменятся подходы к оказанию медицинской помощи. В новой поликлинике будет полноценная диагностическая база, появится почти все то, что есть в Диагностическом центре: это компьютерная томография, маммография, колоноскопия, ректороманоскопия и другие виды исследований».

Министр Дмитрий Попов отметил, что уже сегодня для приобретения современного тяжелого оборудования выделены средства из краевого бюджета, поскольку произошло удорожание объекта. Причем не только в части строительных материалов, но и оборудования.

Поэтому на «начинку» поликлиники выделении еще150 млн рублей, на эти средства приобретут компьютерный томограф, флюорограф, два рентгенаппарата и два маммографа.

Поликлиника № 14 Барнаула. yandex.ru/maps

Город растет

Быстрая застройка в Индустриальном районе Барнаула продолжается. Так с 2000 года количество населения, прикрепленного к городской поликлинике № 14, увеличилось на 12 тыс. человек.

«Город разрастается, и здесь наша задача приступить в следующем году к проектированию еще одной поликлиники в Индустриальном районе в квартале 2033, а в следующем году начать строительство, медико-санитарное задание уже написано, — поделился планами Дмитрий Попов. — Также нам предстоит в ближайшее время выбрать земельный участок под строительство поликлиники в нагорной части Барнаула».

Также он сообщил, что реализация проекта «Модернизация первичного звена» позволит значительно улучшить материально-техническую базу первичного звена не только в Барнауле, но и в других территориях края. Так, будут построены крупные межрайонные поликлиники в Камне-на-Оби, Алейске.