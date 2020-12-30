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Здоровье

Найден первый человек, заболевший новым штаммом коронавируса

Врачи из США впервые зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса. Ранее его обнаружили в Великобритании, пишет ТАСС.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online

Человек с новым штаммом живет в Колорадо. Заболевший — мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Сейчас он находится на самоизоляции.

О случае заражения заявил губернатор штата Джаред Полис. В его официальном обращении уточнятся, что специалисты в Колорадо «выявили эту разновидность вируса первыми в стране».

По данным властей, заболевший в последнее время он не совершал дальних поездок.

«Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна», — подчеркнул губернатор.

В США за период пандемии выявили 19,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 336,9 тыс. человек. Это самые большие показатели заболеваемости и смертности в мире.

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