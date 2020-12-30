Найден первый человек, заболевший новым штаммом коронавируса

Человек с новым штаммом живет в Колорадо. Заболевший — мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Сейчас он находится на самоизоляции.
О случае заражения заявил губернатор штата Джаред Полис. В его официальном обращении уточнятся, что специалисты в Колорадо «выявили эту разновидность вируса первыми в стране».
По данным властей, заболевший в последнее время он не совершал дальних поездок.
«Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна», — подчеркнул губернатор.
В США за период пандемии выявили 19,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 336,9 тыс. человек. Это самые большие показатели заболеваемости и смертности в мире.