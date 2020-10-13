Зафиксирована первая смерть в мире от повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах от повторного заражения коронавирусом скончалась 89-летняя женщина. Это первый летальный исход после повторного заражения.

В июле женщину доставили в больницу, тест показал положительный результат. Через пять дней ее выписали, поскольку симптомы инфекции исчезли.

Спустя два месяца женщину снова доставили в больницу с высокой температурой и кашлем, тест на коронавирус был положительным. Через две недели она скончалась. Генетическая последовательность вируса подтверждает версию о повторной инфекции, пишет «МК».

Клинический случай опубликован на сайте издательства Оксфордского университета.

«По-прежнему существует много неизвестного об инфекциях SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы, но наша работа показывает, что предыдущая инфекция не обязательно защищает от нового заражения», — сказал профессор Марк Пандори, ведущий автор исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

Это означает, что «люди, которые были объявлены позитивными на SARS- CoV-2, должны продолжать принимать меры предосторожности, включая физическое дистанцирование, ношение маски и мытье рук», поскольку возможно повторное заражение.

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Повторные случаи

Согласно этому медицинскому отчету, к настоящему времени было подтверждено пять случаев заболевания: в Гонконге (первый случай, о котором было объявлено 24 августа), Бельгии, Нидерландах, Эквадоре и штате Невада (США), пишет bfm.ru.

«Это не означает, что других случаев нет, особенно потому, что многие случаи COVID-19 бессимптомны» и, следовательно, их трудно обнаружить, предупредил профессор Пандори из университета Невады.

По данным Роспотребнадзора, в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом нового типа.