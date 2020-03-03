Загадочный Covid-2019: cпециалисты выясняют, почему коронавирус щадит детей

Малыши почти не страдают от вирусной инфекции и редко тяжело болеют. Однако ученые не знают точно, почему так происходит, пишет Le Matin.

Ни одного летального исхода не зафиксировано у детей в возрасте от 0 до 9 лет. Умер только один ребенок другого возрастного периода — от 10 до 19 лет.

Глубокая тайна

Предыдущие еще более опасные коронавирусы точно так же не трогали детей. Очевидно только, что коронавирус чаще убивает пожилых людей с различными патологиями. Это только частичное объяснение. В остальном царит глубокая тайна.

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Вирусолог из Университета Гонконга, например, говорит о подозрениях в том, что дети заражаются, но у них симптомы незаметны или болезнь проходит намного легче.

Американский специалист выдвигает гипотезу, что дети намного чаще атакуются вирусом, но страдают только насморком — у них намного сильнее иммунитет, который они получили в детских учреждениях, пишет bfm.ru.

Гигиена

Как бы то ни было, детям необходимо прививать правила гигиены, в том числе частое мытье рук. Не следует забывать, что обычный сезонный грипп часто наблюдается у детей от 0 до 4 лет.

Последние данные

По данным ВОЗ, случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 64 странах помимо Китая, с которого началась вспышка эпидемии.

ВОЗ сообщила о 7 000 зараженных СOVID-19 за пределами Китая, из них скончались 104.