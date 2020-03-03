Загадочный Covid-2019: cпециалисты выясняют, почему коронавирус щадит детей

Ни одного летального исхода не зафиксировано у детей в возрасте от 0 до 9 лет. Умер только один ребенок другого возрастного периода — от 10 до 19 лет.
Глубокая тайна
Предыдущие еще более опасные коронавирусы точно так же не трогали детей. Очевидно только, что коронавирус чаще убивает пожилых людей с различными патологиями. Это только частичное объяснение. В остальном царит глубокая тайна.
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Вирусолог из Университета Гонконга, например, говорит о подозрениях в том, что дети заражаются, но у них симптомы незаметны или болезнь проходит намного легче.
Американский специалист выдвигает гипотезу, что дети намного чаще атакуются вирусом, но страдают только насморком — у них намного сильнее иммунитет, который они получили в детских учреждениях, пишет bfm.ru.
Гигиена
Как бы то ни было, детям необходимо прививать правила гигиены, в том числе частое мытье рук. Не следует забывать, что обычный сезонный грипп часто наблюдается у детей от 0 до 4 лет.
Последние данные
По данным ВОЗ, случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 64 странах помимо Китая, с которого началась вспышка эпидемии.
ВОЗ сообщила о 7 000 зараженных СOVID-19 за пределами Китая, из них скончались 104.