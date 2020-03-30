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30 марта
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Здоровье

Алтайские компании переходят на выпуск спиртовых антисептиков

Сразу две алтайские компании заявили о начале производства эффективного антисептика. Но если одна из них будет изготавливать его на основе глицерина, то вторая — на основе спирта.

"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

Первый производитель — государственное унитарное предприятие «Фармация» (Республика Алтай). Как пишет «Интерфакс», на нем организовали производство антисептических средств мощностью 700 флаконов в сутки.

«Фармация» выпускает два вида антисептиков: с глицерином — для рук и с хлоргексидином — для обработки поверхностей.

С 30 марта в Горно-Алтайске раствор с глицерином начали выпускать в виде спрея для удобства в применении.

Второй производитель — частная бийская компания «Эвалар», известная своим производством БАДов на основе лекарственных трав и мела. «Эвалар» переоборудовал одну из косметических линий под выпуск антисептика «Орвис». По словам Ларисы Прокопьевой, директора компании, сегодня предприятие готово выпускать до 30 тыс. флаконов в сутки.

«Подобная продукция прежде в России высоким спросом не пользовалась. Но теперь, думаю, культура поведения изменится, и даже после эпидемии такие гели будут востребованы. Средства на основе спирта обеспечивают санацию на 99 процентов, поэтому их использование равноценно мытью рук», — цитирует Ларису Прокопьеву издание «Бийский рабочий».

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