Заградотряды из пациентов и бунт врачей: развивается скандал в российском детском онкоцентре

Медики заявили — новое руководство центра «дестабилизирует работу всей онкологической службы» и «ставит под угрозу жизни детей», и пригрозили увольнением.

По данным СМИ, сотрудники планируют подать заявления 1 октября.

Обращение

«Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год», — говорится в обращении.

Вместо решения этих проблем, заявили специалисты, новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив.

«Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый и несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Не создав ничего нового вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей», — заявили врачи.

«Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии», — озвучили свои требования специалисты, пишет «Коммерсантъ».

В Кремле в курсе

Конфликт в онкологическом центре дошел до Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что рассчитывает на то, что Минздрав сможет разрешить конфликт между врачами и руководством учреждения.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — цитирует Пескова газета «Ведомости».

Ответ центра

В ответ на обращение врачей в пресс-службе центра заявили, что ни один детский онколог из центра на данный момент не писал заявлений об увольнении.

При этом глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Иван Стилиди в беседе с ТАСС сказал, что новый директор НИИ детской онкологии и гематологии, Светлана Варфоломеева ужесточила дисциплину, проводит обновление работы подразделений, а также указала некоторым сотрудникам на конфликт интересов, возникающий в связи с тем, что они являются учредителями благотворительного фонда.

«Заградотряды» из детей

«Действия, которые они предпринимают, заслуживают порицания. В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены загрядотряды из детей и пациентов», — сказал директор НМИЦ онкологии им. Блохина Иван Стилиди, пишет РБК.

Мнение

По информации источника Znak.com, онколога, знакомого с ситуацией, Стилиди придерживается мнения, что сотрудники учреждения недовольны тем, что на руководящую должность назначили не кого-то из их числа, а человека со стороны.

Однако собеседник издания солидарен с бывшими коллегами. Он считает, что новый руководитель и пришедшее за ней сотрудники административного аппарата не имеют реального опыта лечения и усложняют работу специалистов.

Правовая оценка

Между тем руководство центра имени Блохина обратилось к Минздраву и Национальной медицинской палате с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников центра, которые записали видеообращение с требованием сменить руководство онкоцентра и угрозой уволиться.

Кроме того, комиссия Минздрава сейчас готовит анализ деятельности центра имнни Н. Н. Блохина. Планируется, что заключение будет готово 6 октября.