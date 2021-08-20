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Здоровье

Загруженные вакцинацией медики рассказали о переработке и снижении качества медпомощи людям

Более половины медицинских работников, занятых в кампании по антиковидной вакцинации, признались, что не успевают выполнять плановую работу и сталкиваются с рабочими перегрузками.

Медицина, коронавирус. Врачи.
Медицина, коронавирус. Врачи.
CC0

С результатами опроса в профильном приложении «Справочник врача» ознакомился РБК.

Абсолютное большинство — 85,4% врачей, задействованных в вакцинаци, испытывают перегрузки на работе.

Еще 66,6% заявили, что качество оказания медицинской помощи пациентам в России снизилось на фоне «вакцинной кампании».

В совокупности 81,4% опрошенных медицинских работников, занятых в кампании по вакцинации, ответили, что задерживаются на работе от часа до трех и более, вовремя уходят лишь 18,6%. На вопрос о причинах задержки почти 70% респондентов ответили, что это происходит из-за выполнения плановой работы, которая не относится к вакцинации. Еще 40,4% рассказали, что введение данных о вакцинированных — долгий процесс, из-за которого происходят переработки. 42,7% участников опроса рассказали, что остаются после окончания рабочего дня из-за требований руководства выполнять плановую работу.

Еще 63,1% медиков пожаловались, что из-за задействования в кампании не успевают выполнять рабочий план. Каждый восьмой опрошенный (13,1%) забирает работу домой. Из-за невыполнения работы в полном объеме 31,5% медиков сталкивались с дисциплинарными высказываниями в свой адрес от начальства; еще 26,7% признались, что не успевают выполнить работу до конца, но с санкциями не сталкивались.

Среди причин переработки медики чаще всего называют большой объем бумажной работы (55,8%), нехватку специалистов (53,9%), а также множество пациентов (36,5%). 66,6% респондентов заявили, что вакцинация влияет на оказание медицинской помощи.

В исследовании, посвященном переработкам врачей на фоне вакцинации, приняли участие 1339 респондентов из всех регионов России.

Приложение

В мобильном приложении «Справочник врача», которое принадлежит компании «Медицинские информационные решения» и появилось в 2013 году, зарегистрированы больше 500 тыс. медицинских работников из России, пишет «Росбалт».

В системе может зарегистрироваться и любое лицо без медицинского образования. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности.

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